Podem presentará enmiendas a los presupuestos autonómicos para aumentar impuestos a las rentas altas

Podemos presentará enmiendas a los presupuestos de la Generalitat Valenciana para aumentar los impuestos a las rentas altas. Así lo ha comunicado la coordinadora del partido, Pilar Lima, tras la reunión del Consejo Ciudadano Valenciano.

La coordinadora manifiesta su "satisfacción por su marcado carácter social y por ser expansivos en gasto para hacer frente al COVID19 y a la crisis económica", aunque, advierte, enmendará la ley de acompañamiento para que la reforma fiscal se alinee con la presentada por el Gobierno central el pasado martes.

La dirigente ve con recelo el acercamiento de Ciudadanos a los socialistas valencianos y su propuesta para apoyar las cuentas, condicionándolas a que no haya una subida de impuestos. "Ni Ciudadanos es un partido progresista, ni lo es Inés Arrimadas ni mucho menos Toni Cantó, quien lleva meses demostrando su intención de desestabilizar al Botànic y quien se pone del lado de la extrema derecha", afea la coordinadora, que cree que "no podemos darle la bienvenida a quienes buscan erosionar un acuerdo de izquierdas para sobrevivir políticamente. Esto no va de la supervivencia de Ciudadanos o del señor Cantó, esto va de la supervivencia de los valencianos y valencianas", sentencia.