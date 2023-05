Sagunt exige el 10% del aprovechamiento del polígono donde va la gigafactoría de Volkswagen y presenta un requerimiento de nulidad del PAI

El alcalde de Sagunto, el socialista Darío Moreno, ha firmado este viernes un requerimiento de nulidad de la urbanización del PAI de Parc Sagunt II, donde está previsto que se instale la gigafactoría de baterías de PowerCo, filial de la multinacional alemana Volkswagen. El objetivo de este trámite es reclamar a la Conselleria el 10% del aprovechamiento del polígono, que desde Compromís valoran en alrededor de 30 millones de euros, “teniendo en cuenta el valor medio del metro cuadrado”.

Espais Econòmics Empresarials se retira de los contenciosos contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa por el precio de los terrenos de Parc Sagunt II

Tal y como ha señalado el concejal de Urbanismo saguntino, el valencianista Quico Fernández, en declaraciones a elDiario.es, “el Ayuntamiento debe defender sus intereses y no renunciar a lo que le corresponde”, al tiempo que puntualiza que este trámite no paraliza la reparcelación y urbanización del polígono, de alrededor de seis millones de metros cuadrados, aunque sí una revisión de su tramitación.

En el caso en el que la Generalitat no “rectificara” y atendiera las demandas del Consistorio, el siguiente paso sería la presentación de un recurso contencioso-administrativo, “un paso al que esperamos no llegar”, apunta Fernández, quien lamenta que el requerimiento no se haya firmado antes, “cuando hace tres semanas que el dictamen de Urbanismo se presentó en la Junta de Gobierno”.

No obstante, el escrito presentado este viernes antes de que finalizara el plazo previsto es un requerimiento administrativo no potestativo, es decir, no obligatorio, al que la Conselleria puede incluso declinar contestar. Desde el Ayuntamiento de Sagunto están pendientes de un informe jurídico profundo sobre esta cuestión. Según apuntan fuentes municipales, se sigue estudiando el tema y se mantiene abierta la vía del diálogo para evitar un enfrentamiento con la Administración autonómica.

El requerimiento de nulidad al proyecto de reparcelación y urbanización del PAI de Parc Sagunt II también ha pasado por el pleno municipal celebrado esta semana por medio de una enmienda presentada por el Partido Popular a una moción presentada por Ciudadanas sobre la planta fotovoltaica anexa a la gigafactoría.

Así mismo, Compromís ha pedido en la junta de Gobierno de este viernes que se reclame la plusvalía de la venta de la parcela de la gigafactoría que se está urbanizando, porque “nos parece que hemos perdido 2,2 millones de euros por una decisión similar y no hacer caso a los dictámenes de urbanismo”.