Yolanda Díaz se compromete a “arreglar” la infrafinanciación valenciana en 2024 con un nuevo sistema

La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, centra su campaña en Valencia en la “democracia económica”. En un teatro repleto, con mil personas en el interior y varios cientos en la calle, la aspirante a la presidencia del Gobierno se ha comprometido a aprobar una reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014, que deja a cada valenciano con 178 euros per cápita menos que la media de españoles. “Vamos a comprometernos para que en 2024 saquemos los papeles y arreglemos la financiación autonómica. Es una cuestión de derechos”, ha señalado la candidata, que comparte candidatura con Compromís en las circunscripciones valencianas.

La líder de Sumar ha apuntado que la reforma del sistema “es clave para la vida de la gente”. Hablar de financiación autonómica “es hablar de escuelas sin barracones, de sanidad con dignidad, de servicios públicos, dependencia... hay que hablar de financiación autonómica para que podamos mejorar la vida”, ha recalcado la dirigente en la autonomía peor financiada del Estado. Lo ha hecho en el teatro Olympia, el mismo foro en el que se celebró en otoño de 2021 el acto 'Otras políticas' junto a Mónica Oltra (Compromís), Ada Colau (En Comú Podem) y Mónica García (Más Madrid), considerado el embrión de la plataforma de izquierda plural.

Díaz ha puesto énfasis en las medidas para los trabajadores, con especial hincapié en la subida del salario mínimo, la reforma laboral, los ERTE y el rechazo a retrasar la edad de jubilación. Sin su presencia en el Gobierno, asegura, nada de esto se hubiera realizado en los mismos términos. También en su propuesta de reforma tributaria, que buscar terminar con “el escaqueo fiscal” e instaurar un sistema de impuestos más progresivo. “No es justo que una peluquería o una librería tributen al 17% mientras que los que mas tienen lo hagan al 3%. Somos claras, nos comprometemos. Ya esta todo debatido y estudiado”; ha insistido la dirigente ante un auditorio entregado.

Un recuerdo a Mónica Oltra

Díaz, acompañada de los dirigentes de Compromís que integran la candidatura conjunta y de los representantes parlamentarios como Joan Baldoví, ha aplaudido el trabajo del Gobierno del Botánico en la Comunitat Valenciana de las dos últimas legislaturas. “Necesitamos ganar por goleada a esta gente que está restringiendo los derechos. Reivindico todo el trabajo del Botànic, todo lo que se ha hecho estos años; sigamos haciendo un país mejor”, ha recalcado, animando al auditorio a hacer campaña y votar.

El número dos de la candidatura Compromís-Sumar por Valencia y coportavoz de Iniciativa, Alberto Ibáñez, ha querido poner en valor el trabajo de Mónica Oltra en dos legislaturas del Pacto del Botánico. “Quiero reivindicar a la mujer que hizo posible el cambio en 2015, a quien cogió de las garras de las multinacionales un hospital” y lo revirtió a manos públicas, ha señalado Ibáñez, en referencia a la exvicepresidenta del Consell, que ha recibido un caluroso aplauso y una larga ovación del público tras las palabras.

En la misma línea se ha manifestado Àgueda Micó, número uno por Valencia, respecto a Joan Baldoví, valorando su trabajo en el Congreso de los Diputados en las últimas legislaturas. “Esperamos estar a la altura”, ha dicho sobre el hoy portavoz autonómico. Micó se ha comprometido a, desde el Congreso, luchar por la reforma del sistema de financiación, de la deuda histórica valenciana, a ejecutar las inversiones acordes al peso poblacional, conseguir la transferencia de la gestión de los trenes de cercanías, el derecho civil, una ley de igualdad lingüística, y oponerse a las las macroplantas solares “que quieren acabar con nuestro territorio” y a que no se amplie el puerto de valencia, una promesa que ha sido recibida con entusiasmo por los asistentes. “Si no lo hacemos nosotros, no lo hará nadie”, ha asegurado.

En el acto, conducido por la cómica Maria Juan, también ha participado Íñigo Errejón, que asegura que desde la entrada en juego de Sumar hay posibilidad de una victoria de izquierdas en España y que la campaña ahora habla de propuestas tangibles. “Hemos puesto los deseos de la gente en el centro de la campaña. Gobernaremos con el PSOE pero un gobierno es una orquesta y no es lo mismo quien tiene la batuta”, ha indicado, para recalcar: “No es lo mismo si somos fuertes, si marcamos el horizonte. No es un voto de resignación, es un voto de esperanza”. Y ha concluido: “Hay vientos de remontada. [Se trata de] soplar hasta enterrarlos en el mar”.