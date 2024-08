El primer año de Ens Uneix en la Diputació de València: ¿nuevo municipalismo o una mera pinza del PP contra la izquierda?

Ens Uneix, la formación comarcalista liderada por el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, cumple un año gobernando en la Diputació de València con el PP de Vicente Mompó. La vicepresidenta de la institución provincial, Natàlia Enguix, ha valorado la gestión del primer ejercicio de gobierno “desde el diálogo para alcanzar el máximo consenso, siempre de la mano de los responsables de cada ayuntamiento”. El papel de Ens Uneix, según ha destacado Enguix, se centra en dar estabilidad al pacto con el PP que arrebató a la izquierda la única institución valenciana en la que PSPV-PSOE y Compromís tenían opciones de gobernar tras las últimas elecciones autonómicas y municipales.

La traumática salida del PSPV-PSOE de Jorge Rodríguez, a consecuencia de su imputación en el 'caso Alquería', del que fue absuelto, propició la creación de una nueva formación con sede en Ontinyent pero que, tras su incorporación a la Diputación de València, aspira a aliarse con otros partidos independientes de carácter local. La última batalla ha sido en Sueca, con la moción de censura pactada entre el PP, Compromís y Sueca per Davant, vinculada a Ens Uneix, para desalojar al alcalde socialista Dimas Vázquez. En una entrevista el pasado lunes en Les Notícies del Matí de À Punt, Enguix sostuvo que la formación pretende aliarse con partidos homólogos más allá de la comarca de la Vall d'Albaida.

Por su parte, Roger Cerdà, alcalde socialista de Xàtiva, ha anhelado que la intención de Ens Uneix “no sea abrir la puerta de salida al PSPV de los gobiernos municipales”, en referencia a la moción de censura en Sueca. Cerdà ha afirmado este martes en À Punt que los socialistas valencianos mantienen un “proceso de diálogo constante” con la formación de Jorge Rodríguez “con la firme esperanza de que este partido municipalista apoye las políticas progresistas”. Enguix, por su parte, reitera la invitación cursada al PSPV-PSOE y a Compromís para negociar los próximos presupuestos de la institución provincial. “Confío plenamente en la capacidad de negociación de este equipo de gobierno”, apostilla.

Por lo demás, Ontinyent y la Diputació de València siguen siendo los puntos cardinales de Ens Uneix. La vicepresidenta primera destaca “el buen tándem” con el PP y el equipo de Vicent Mompó, alcalde de Gabarda, “desde el respeto y una visión muy similar del municipalismo y sus necesidades”.

“Nunca hemos ocultado nuestra implicación con Ontinyent y la comarca de la Vall d’Albaida, entre otras cosas porque era de justicia garantizar los fondos para transformar una ciudad y una comarca que estuvieron aisladas hasta la llegada de Jorge Rodríguez a la alcaldía de Ontinyent hace ya 13 años”, afirma Enguix. La formación comarcalista asumió las áreas provinciales de Cooperación, Igualdad o Memoria, “de gran importancia para las vecinas y vecinos de todos los municipios valencianos”, a juicio de Natàlia Enguix.

La batalla de la Memoria Democrática

Sin embargo, Enguix ha destacado con su gestión al frente del área de Memoria, en la que ha ejercido una suerte de contrapeso al abandono en la materia protagonizado por la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón. Así, la Diputació de València ha financiado numerosas actuaciones de exhumaciones de fosas situadas en la provincia mientras que el PP y Vox aprobaron en el Parlamento autonómico la polémica 'ley de Concordia'.

Mientras su socio del PP deroga la legislación autonómica de memoria, con un texto criticado por las universidades públicas y por el Consell Valencià de Cultura, Enguix ha recriminado al Ejecutivo de Pedro Sánchez no haber desarrollado ni aplicado la ley estatal. “La legislación no sirve de nada si no se ejecuta y, en el caso del Gobierno central, debe ponerse las pilas y activar el registro de personas fusiladas o facilitar los trámites para obtener la condición de víctima del franquismo. En definitiva, aplicar una Ley de Memoria Democrática que se ha quedado en un anuncio, como la inversión de medio millón de euros en proyectos de Memoria que no han sido desarrollados en nuestra provincia”, afirma Enguix.

La vicepresidenta primera de la Diputació de València recuerda que la institución provincial “invierte cada año más de un millón de euros en ayudas a familiares para la exhumación e identificación de víctimas; a los ayuntamientos para memoriales e infraestructuras de la memoria como refugios y trincheras, y también en la parte pedagógica, fundamental para dar a conocer la historia completa y que no se vuelva a repetir esa parte oscura de nuestro pasado reciente”.

Natàlia Enguix sostiene que la Diputació de València se ha convertido en “un muro de contención para proteger la Memoria”. “Pero también me gustaría trabajar de la mano con otras instituciones, como la Generalitat y por supuesto el Gobierno que aprobó una ley que no está aplicando”, agrega.