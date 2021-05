Los once parques naturales valencianos son accesibles para personas con movilidad reducida, y lo son gracias a la iniciativa 'Pugem amb tu'. En 2018, la empresa pública Vaersa adquirió dos sillas de ruedas adaptadas para la naturaleza (Cran/Joëlette) que permiten el acceso al medio natural a las personas con diversidad funcional física -estos dispositivos tuvieron un coste de 3.700 euros cada una- que posteriormente cedió a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergecia Climática y Transición Ecológica para su utilización en los parques naturales.

Desde entonces, y gracias a la colaboración de una quincena de entidades, unas 800 personas -entre usuarios y voluntarios- han participado en esta actividad en lugares como el Desert de les Palmes, el parque natural de Chera-Sot de Chera, la sierra de Mariola, la Laguna de La Mata-Torrevieja, l'Albufera o las islas Columbretes. En 2020, las dos Cran/Joëlette recorrieron ocho parques naturales y a lo largo de 2021 lo harán por nueve espacios.

Como reconocen desde Parques Naturales, se trata de "brindar momentos de felicidad". Para ello, se facilita la integración social de población con diversidad funcional física y se mejora la accesibilidad de personas con movilidad reducida que deseen acceder a espacios naturales, así como también se les posibilita participar en rutas guiadas o autoguiadas.

El préstamo de las sillas

Estas sillas 'todoterreno' permiten a cualquier persona con problemas de movilidad practicar senderismo, siempre con la ayuda de, al menos, dos acompañantes. Pueden solicitarlas un centro educativo que tenga entre su alumnado a personas con movilidad reducida o nula; una asociación específicamente relacionada con personas con movilidad reducidad, ya sea por problemas físicos o cognitivos; un centro excursionista o senderista; una empresa que desee realizar una actividad en un parque natural y tenga entre sus empleados a personas que requieran de su uso... "Pero no son solo para gente con discapacidad, también pueden ser solicitadas por gente con dificultades de movilidad por la edad, por ejemplo", explican.

Su uso se circunscribe al ámbito de los parques naturales de la Comunitat Valenciana, que cuentan con un calendario en el que se indica en qué parque se encuentran en cada momento, y cada parque ofrece rutas específicas para su utilización. La solicitud de estos dispositivos se debe hacer con antelación y el centro, empresa o asociación solicitante deberá contar con un número de personas determinado para mover la silla: "En el caso de que un solicitante no tenga gente suficiente para mover la Cran/Joëlette, el parque natural contactará con asociaciones locales e intentará conseguir voluntarios que quieran colaborar". Para algunas de estas actividades cuentan con la colaboración del colectivo 'Cazarettos', "nuestros padrinos".

Una experiencia muy emocionante

Desde Parques Naturales reconocen que se trata de una experiencia "muy emocionante" desde el mismo día de su presentación, en 2018 en el Desert de les Palmes: "Desde entonces todo han sido cosas positivas". El primer usuario de las sillas 'todoterreno' fue un alumno de un colegio de Castellón al que la subida al Bartolo "le abrió otras posibilidades, como él mismo reconoció", pero también hay casos como la ruta por el nacimiento del río Vinalopó que recorrieron dos personas que hacía dos décadas que no pisaban esa zona, o ayudar a subir a un niño que nunca había estado en la montaña: "No se les hace autónomos, pero se les da vida a estas personas y a sus familias posibilitando que realicen actividades que, de otro modo, no podrían hacer".

"Los primeros años fueron muy duros, ya que nos encontramos con algunos obstáculos, pero finalmente se han superado las dificultades y las expectativas", aseguran los impulsores de 'Pugem amb tu': "No se trata de un medio de transporte, sino de facilitar a cualquiera que pueda disfrutar de un momento en plena naturaleza, si puede ser, con los suyos".