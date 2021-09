À Punt aposta per l’última tecnologia en els Informatius amb l’aplicació de la realitat augmentada i nous decorats interactius

Els nous platós de la televisió d’À Punt al Centre de Producció de Programes de Burjassot es preparen per a l’estrena dins de les novetats que prepara la cadena pública. Aquest matí el director general d’À Punt Mèdia, Alfred Costa, ha explicat en una trobada amb els mitjans de comunicació les principals novetats informatives de la televisió i la ràdio d’À Punt Mèdia per a aquesta temporada.

“Hem recuperat una certa normalitat gràcies a la vacunació, i això ens permet acarar la nova temporada amb una energia renovada, sobretot en comparació amb l’any passat”, ha declarat Alfred Costa en la benvinguda als periodistes.

Durant la presentació s’han mostrat els nous decorats de l’estudi 3 i s’ha pogut visualitzar la realitat augmentada, l’última tecnologia que utilitzarà a partir d’ara l’espai “L’oratge” dels Informatius i que consisteix en una integració d’elements 3D en un entorn real. També canvia la taula, que ara és més gran, de tipus modular, per a poder donar cabuda a set persones alhora.

“La societat recupera el pols, la vida es normalitza a les aules, als llocs de treball, als carrers i als recintes esportius. À Punt ha de ser el mitjà de proximitat que ho mostre i que detecte els problemes i les esperances de la Comunitat Valenciana, ara que ja ha passat el pitjor. I per això hem fet un gran esforç en Informatius, tant en cobertura com en innovació tecnològica”, ha assenyalat el director general d’À Punt Mèdia.

L’estudi 3 del Centre de Producció de Programes d’À Punt estrena decorat, però també la ubicació de la nova pantalla gegant de 18 metres (videowall) des de la qual es projectaran fotos, vídeos i titulars. Els informatius també canvien l’aparença. Des de casa els espectadors i espectadores s’adonaran dels nous estils de la retolació i grafisme.

Raquel Pérez Ejerique, directora d’Informatius, ha assenyalat que aquesta temporada volem fer un salt: un salt en qualitat tècnica i audiovisual, i per això estrenem un nou estudi 3 equipat amb la tecnologia més capdavantera. Un salt per acostar-nos a les valencianes i els valencians. Contar-los el que passa ací, i explicar-ho. Ja no estem enfront, estem al costat. Amb informació en directe des de les 7 del matí, que obrim la ràdio, fins a les 10 de la nit, que tanquem l’estudi de televisió.

D’altra banda, Ricard Cobo del Prado, subdirector d’Esports, ha explicat que som i volem continuar sent el millor altaveu per a contar i narrar en valencià allò que passe a les grans cites esportives, parant atenció especial a les notícies amb protagonistes de la nostra terra. Però, a més, volem donar visibilitat als i les esportistes i equips valencians de modalitats que habitualment no tenen cabuda en altres mitjans.

Entre les novetats que presenta la graella dels esports, hi cal recalcar nous col·laboradors i el canvi horari del programa Línia de fons, que ara serà de les 11 de la nit a la 1 de matinada “per a competir amb les cadenes nacionals”, ha remarcat Cobo del Prado.

Clara Castelló i Helena Montaner presenten el magazín ‘El Rall’ en la ràdio d’À Punt

L’aposta per la informació local i comarcal més rellevant ve de la mà del magazín de ràdio El Rall, que ara serà diari i que torna a la graella a partir de les 12 del migdia fins a les 13.30 hores, amb el tàndem Clara Castelló i Helena Montaner. “Volem ser l’altaveu dels veïns i veïnes, contar històries de la gent anònima que fa coses excepcionals i aportar una mirada històrica dels pobles”, ha explicat Clara Castelló.

‘A la Ventura’ estrena horari matinal diari i plató

El programa A la Ventura, que la pasada temporada ens acompanyava els divendres a la nit, canvia d’hora i de format per a transformar-se en un magazín matinal diari que s’emetrà de dilluns a divendres des de l’estudi 2 d’À Punt.

La presentadora Marta Ventura conduirà el programa especial del Nou d’Octubre, data assenyalada per als valencians i valencianes, en la qual s’estrenarà el nou plató d’A la Ventura.

“L’objectiu és el mateix: explicar-los l’actualitat del dia parant atenció especial a les notícies de casa, les més de prop. Servirem la informació com ens agrada en A la Ventura: de manera clara, directa, sense romanços. I continuarem amb el to desenfadat i didàctic que ens caracteritza. Volem informar-los, però també entretindre’ls”.

A partir del dia 13 d’octubre el nou programa serà el d’un magazín vinculat a l’actualitat, amb l’objectiu de donar tot el que passe cada dia de manera atractiva, didàctica i amb un to distés diferent dels Informatius. A la Ventura pararà atenció especial als temes socials i recorrerà de cap a cap la Comunitat Valènciana per a conéixer com l’actualitat afecta les persones.