Roger Cerdà: “En Xàtiva, Ontinyent o Alcoi tenemos problemas para tener especialistas sanitarios por el boom de la sanidad privada en València”

Cuando uno pasea por Xàtiva percibe la historia por todos sus sentidos. La capital de la Costera es una de las ciudades más importantes de la Comunitat Valenciana por trayectoria y por influencia. Recientemente ha superado los 30.000 habitantes, cifra que su alcalde, Roger Cerdà, pone como ejemplo de que el interior debe contar y mucho para la evolución económica del país. Cerdà recibe a elDiario.es en el Ayuntamiento, ubicado en la histórica sede del Banco de Valencia y que ahora se ha convertido en una mezcla de centro administrativo y museo. Porque si algo caracteriza a Xàtiva es su gusto por el arte valenciano, pero también por el progreso económico.

Xàtiva enfrenta retos económicos importantes en este mundo globalizado del que nadie se puede desentender. ¿Cómo se afrontan desde el frente del consistorio?

Estamos en un momento bastante positivo a nivel general y local económicamente hablando. ¿Por qué digo esto? Hemos pasado los últimos cuatro años superando crisis, desde el COVID a la crisis de precios. Esa situación ha pasado y estamos viendo como van a empezar a bajar los tipos de interés y demás. Por suerte, en Xàtiva tenemos la tasa de paro más baja de los últimos años. Estamos en un momento dulce en cuanto a creación de empleo en la ciudad, así como en la creación de empresas que crece año tras año. Somos una ciudad de servicios, que no para de crecer en población y eso, gracias a una buena situación financiera del ayuntamiento, nos planteemos determinados retos como abordar una reforma fiscal. Intentaremos redistribuir de una forma más progresiva y progresista esa carga fiscal y, al mismo tiempo, también por apostar por bonificaciones a algunos impuestos para apoyar a los emprendedores y empresas. Las habrá, además, para las familias numerosas y a quienes tienen comportamientos medioambientalmente sostenibles. Y subiremos la tasa de basura como marca la UE aumentando el número de epígrafes para afinar más. Hemos tenido congelados los impuestos durante cinco años y cubierto el 20% de incremento del IPC con fondos propios.

Entiendo que a este sacrificio de los contribuyentes y el consistorio, habrá que plantear una reforma de la financiación local.

Es fundamental. Los ayuntamientos asumimos cada vez más servicios. Se habla mucho de la financiación autonómica y no tanto de la local, pero es uno de los grandes retos porque a un vecino no le puedes decir que algún problema que le sucede no es de tu competencia.

En ese sentido, los municipios turísticos ya os habéis unido para cubrir esa especificidad con más fondos.

Sí, de hecho, dentro del fondo de cooperación estamos reconocidos como municipio turístico por la Generalitat. Por lo que a todas esas reivindicaciones de los municipios de sol y playa, nos sumamos a las mismas. Los fondos deben llegar de una manera estable y no pueden depender del Gobierno de turno o de la liquidación puntual del IVA. Nosotros tenemos un conservatorio municipal cuya gestión la iba a asumir la Generalitat y llega el nuevo Gobierno del PP y nos dicen que 'es muy caro'. Es injusto, porque yo le tengo que cobrar a mis vecinos para financiar el conservatorio y el que recibe los fondos del Estado es la Generalitat.

Y la mayoría de alumnos del conservatorio son de otros municipios...

El 50%. Como ese ejemplo hay muchos en materia educativa o servicios sociales. Hay que solucionar la financiación local, porque si no, la única opción que tenemos es incrementar tributos.

Tenemos ventajas competitivas muy buenas como el corredor mediterráneo o el hecho que Xàtiva tenga estación de AVE a finales de 2026

Xàtiva tiene una pata industrial y logística importante. ¿Cuáles son sus prioridades?

En Xàtiva tenemos un proyecto a nivel comarcal que es estratégico. Desde hace tiempo y a través de la mancomunidad, nuestra prioridad es acompañar al municipio de Vallada para la puesta en marcha del antiguo Valpark, que es una de las reservas de suelo industrial que hay al sur de la provincia de Valencia. Lo hacemos con esa visión comarcal o supracomarcal porque, si somos capaces de poner en el mapa opciones industriales tan grandes como el de Vallada, eso irradiará en toda la comarca. En ese sentido tenemos ventajas competitivas muy buenas como el corredor mediterráneo o el hecho que Xàtiva tenga estación de AVE a finales de 2026. Seremos de las pocas ciudades no capital de provincia con parada urbana de alta velocidad, lo que nos convierte en la parada de alta velocidad de las comarcas centrales.

En materia de turismo, ¿estáis sufriendo las externalidades negativas que ya padecen València o Alicante?

No es nuestro caso. En principio en este momento no estamos sufriendo esos problemas. Nosotros basamos nuestro turismo en la historia y el patrimonio. Siempre hemos trabajado por tener un turismo diferente al que genera problemas. Aunque también estamos estudiando el impacto que puedan generar las viviendas turísticas.

Antes hablaba del crecimiento demográfico. Otras ciudades de las comarcas centrales están perdiendo población y hay cierta preocupación.

La preocupación la compartimos por nuestra comarca y las comarcas vecinas. Sobre todo la Canal de Navarrés. La despoblación es una realidad y se está viendo, por lo que de entrada nos hace que seamos receptores de esos lugares. Pero esto es una rueda, o ponemos solución a la despoblación de esos municipios cercanos, o a la vuelta de la esquina seremos nosotros los que tengamos problemas. La clave son los servicios públicos. En la Canal de Navarrés empezaron a tener problemas con las escuelas, y nosotros estamos empezando a tener problemas con la dotación de médicos especialistas en los hospitales. En los hospitales de Xàtiva, Ontinyent o Alcoi. Tenemos que reivindicar la búsqueda de soluciones y exigir a la Generalitat porque, el efecto absorción que provoca València con el boom de sanidad privada está provocando que muchos médicos que acaban de salir se queden en València y no lleguen a las comarcas.

¿Sería un problema común a Xàtiva, Ontinyent i Alcoi.

Prácticamente todas las ciudades que no son València o Alicante, empiezan a tener problemas con la llegada de especialistas médicos. Las capitales generan un efecto esponja y no es casual, está motivado por el crecimiento exponencial de la sanidad privada. Y esto debe tener una acción de gobierno decidida. Aquí no ha habido radiólogos durante los últimos seis meses y se han tenido que buscar convenios con otros hospitales.

Y no por mala conexión.

Claro, si Xàtiva comienza a tener problemas en ese sentido, ¿qué problemas no tendrán en otras ciudades más alejadas?.

Tienen un pleito con la Generalitat sobre la instalación de centenares de pantallas de hormigón para insonorizar el tráfico.

Tenemos una reunión con el nuevo conseller y creo que ahí no se estuvo acertados por parte de la Generalitat. Pedimos respeto institucional, ya que cuando tomes una decisión sobre una obra en nuestro término municipal se nos comunique y no lo tengamos que ver en un proyecto publicado en el diario oficial. Tenemos esperanzas de que esto se solucione, como ha pasado con Adif en el AVE.

Ese es un terreno que pertenece a la población de Xàtiva y quien ha generado este problema era consciente que no era propiedad de la Iglesia y, por tanto, nosotros como representantes del conjunto de Xàtiva llegaremos hasta el final

¿Cómo van las negociaciones con la Iglesia para recuperar los 8.000 metros inmatriculados ilegalmente en Sant Josep?

En principio, nuestro interlocutor es el abad, con quien tenemos una buena relación y ha sido quien ha trasladado al arzobispado nuestras reclamaciones. En este momento estamos estudiando los documentos que se nos han aportado por parte del arzobispado y que justificarían esa decisión (la inmatriulación de bienes). Pero nosotros no estamos de acuerdo. Si las conversaciones no fructifican, defenderemos los intereses de las vecinas y vecinos hasta el final. Si eso pasa por llevar el tema a los tribunales, lo llevaremos. Ese es un terreno que pertenece a la población de Xàtiva y quien ha generado este problema era consciente que no era propiedad de la Iglesia y, por tanto, nosotros como representantes del conjunto de Xàtiva llegaremos hasta el final.

Pasemos a los congresos del PSPV-PSOE. En el autonómico y federal parece que la situación está clara.

No creo que deba haber nadie que se plantee el liderazgo de Diana Morant cuando no hace ni un año que fue elegida. Los procesos orgánicos tienen su momento. Se abren y se cierran, y todos tenemos que estar al lado de la nueva lideresa. Diana es una persona que he conocido desde antes que fuera alcaldesa y no debe haber ninguna duda de su capacidad para ganar. Respecto al congreso federal, los socialistas valencianos estamos en una oportunidad magnífica, porque se hablará de aquello que siempre hemos defendido: federalismo, financiación o un modelo de partido y estado menos centralizado. Ahora corresponde pasar lo más rápido posible los procesos orgánicos para ocuparnos de lo que realmente importa, la sociedad.

El congreso provincial no parece tan claro. El actual secretario general, Carlos Fernández Bielsa, ya ha anunciado que quiere repetir. Hay otras opciones que coquetean con presentarse y la propia dirección de país considera que no se puede estar en las direcciones autonómica y provincial a la vez. ¿Se esperan diferentes candidaturas?

Hay que hablar en cada momento de lo que corresponde. Estamos recogiendo avales para Diana Morant para ir al Federal con un peso grande y detrás de la secretaria general. Hasta este momento, en el provincial no hay ningún candidato y solo Carlos ha decidido dar el paso. Previo a ese congreso hay dos procesos congresuales. Todo dependerá de lo que pase antes.

Ens Uneix tendrá que decidir si quiere ser una muleta del PP en las instituciones. Nosotros con ellos nos encontraremos hablando de políticas progresistas.

Siguiendo en la provincia. El PSPV perdió la presidencia de la Diputación de València tras un pacto entre PP y Ens Uneix. Siempre se ha dicho que usted ha sido el más cercano de los líderes socialistas a Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent i líder de Ens Uneix. ¿Cómo están las relaciones entre su partido y el de Rodríguez?

Creo que en este momento y después de ver cómo está actuando Ens Uneix, es Ens Uneix quien está decidiendo qué relación quiere. Los mensajes que se trasladan desde el PSPV desde que Diana Morant es secretaria general son de aproximación, pero estamos viendo como las acciones de Ens Uneix son de distanciarse al máximo y dar apoyo al PP. Creo que Ens Uneix tendrá que decidir si quiere ser una muleta del PP en las instituciones y jugar papeles como los de Sueca. Nosotros con ellos nos encontraremos hablando de políticas progresistas.

Me han dicho que están preparando la media maratón de Xàtiva. Su primera gran carrera. ¿Cómo va el entrenamiento?

(Sonríe). Es complicado, es verdad que me estoy preparando para la media de Xàtiva. Como consecuencia de haber dejado de fumar en julio, decidí que la mejor guinda para ese proceso era ponerse a correr y hacer la media maratón.