Sale el último cargo del Botànic: Ferrer deja la empresa fallida Ciegsa que empleó a zombies con el PP y nadie ha sabido cerrar

Cambios en la cúpula de la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana (CIEGSA). El consejo de administración de la mercantil que preside el conseller de Educación, José Antonio Rovira, aprobó el pasado 28 de junio el desistimiento del gerente Juan Ferrer, uno de los últimos cargos que quedaban en el actual Consell del PP nombrado por el anterior Gobierno del Botánico. Además, se aprobó el nombramiento del actual director general de infraestructuras, José María Larena Berrocal, como nuevo consejero delegado. Así, el cargo de gerente ha quedado vacante por el momento, aunque la empresa, actualmente con una veintena de empleados, puede funcionar con normalidad con la firma del consejero delegado.

El socialista Ferrer, concejal del PSPV en el Ayuntamiento de València entre los años 2003 y 2011, fue nombrado gerente en mayo de 2018 y desde entonces la entidad ha reducido de 3.700 a unos 700 los módulos de las instalaciones educativas provisionales, es decir, los barracones. La gestión de los alquileres de estas instalaciones y su progresiva desaparición son una de las principales tareas de la entidad, tal y como recoge la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat desde el año 2016, puesto que el Botánico decidió mantener retirada a Ciegsa la encomienda de la construcción de centros educativos al poner en marcha el Pla Edifican por el cual los ayuntamientos realizan los proyectos y la Conselleria de Educación los financia.

El ejecutivo autonómico que formaban el PSPV y Compromís adoptó esta decisión tras los diversos escándalos de corrupción que salpicaron a la empresa pública en la etapa del PP. Uno de ellos, el de los sobrecostes por valor de 1.600 millones de euros en la construcción de colegios durante los gobiernos populares, ha quedado archivado. En el segundo ya ha habido una primera resolución de la Audiencia Provincial por la que han sido condenados el expresidente de la diputación de València, Alfonso Rus, y al exconsejero delegado de CIEGSA, Máximo Caturla, por la contratación de trabajadores 'zombies'. La sentencia ha sido recurrida.

Ferrer ya trasladó a los nuevos gestores del PP de la Conselleria su deseo de abandonar la gerencia de la empresa tras las pasadas elecciones, un deseo que se formalizó a finales del pasado mes de enero. El socialista ha preferido no entrar en cuestiones políticas y sobre su renuncia se ha limitado a decir a preguntas de elDiario.es que se debe principalmente a una cuestión de edad: “Tengo 72 años y creo que ya he cumplido una etapa aquí, todo el equipo ha hecho un gran trabajo en estos años y se han dejado solucionados todos los frentes que había abiertos en materia de contratos”.

El plazo legal de 90 días para hacer efectiva la baja desde que se comunica para no incurrir en indemnizaciones tanto por parte de la Conselleria como del propio interesado, así como la finalización del curso y de diferentes contratos el 30 de junio hizo que por mutuo acuerdo se hiciera efectiva la renuncia al cargo con efectos desde esa fecha.

El desmantelamiento de Ciegsa era uno de los objetivos del Consell de PSPV y Compromís a su llegada al gobierno. Sin embargo, principalmente por problemas legales no fue posible ya que no se encontró encaje ni por la vía del derecho mercantil ni del Código Civil. Ahora está por ver el protagonismo que pretende darle a la entidad el nuevo ejecutivo del PP que preside Carlos Mazón. Hasta ahora no se le ha dado ningún protagonismo a la entidad pública, posiblemente por su polémico pasado. De hecho se ha dejado vacante el puesto de gerente, con una retribución de casi 62.000 euros brutos anuales, la misma que cobra el consejero delegado como director general.