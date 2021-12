En els darrers anys, s’ha dut a terme una tasca molt important per a intentar explicar i recuperar, en la seua globalitat, el fenomen musical i social que va viure València i les seues comarques des de la transició.

L’obra seminal per a entendre què va passar aquells dies irrepetibles és l’assaig “En èxtasi”, signada pel periodista de Catarroja Joan Oleaque, a qui anys després li seguirien molts altres que s’han aproximat a aquell fenomen des de diverses disciplines: des de la història oral, amb l’obra de Luis Costa "¡Bacalao! Historia Oral de la música de baile en Valencia, 1980-1995", publicada per Contra Editorial en 2016; des de la novel·la, com va fer David Sáenz amb "La Ruta"; des del documental, amb “72 horas... Y Valencia fue la ciudad”, de Juan Carlos García i Óscar Montón, que podeu visionar a Youtube, o des del podcast, amb "La Ruta Destroy", d’Eugenio Viñas, que podeu escoltar en Podium Podcast.

Vos recomane el seu consum per a poder entendre què va passar, com, per què i qui van ser els seus protagonistes, però a Sampleòpolis volem reivindicar el més important de tot allò; l’element central d’aquella “ruta”: la música.

Així doncs, la nostra aproximació es basarà en la selecció d’algunes de les cançons que es punxaren i es ballaren a aquelles mítiques discoteques de sobra conegudes entre els anys 1980 i 1990.

Obriu les oïdes i la ment perquè aquest episodi suposa una clatellada als prejudicis que el relat oficial al voltant de la ruta valenciana va aconseguir instal·lar en l’imaginari col·lectiu, almenys pel que fa a la música.

TRACKLIST “UNA RUTA PEL SO DE VALÈNCIA: 1980-1990”

01. [Sintonia] M.I.A. - Pull up the people

02. JOY DIVISION - Love will tear us apart

03. SOFT CELL - Frustration

04. BAUHAUS - Kick in the eye

05. PARÁLISIS PERMANENTE - Adictos a la lujuria

06. B-MOVIE - Nowhere girl

07. LORDS OF THE NEW CHURCH - Dance with me

08. SISTERS OF MERCY - Alice

09. NEON JUDGEMENT - The fashion party

10. ANNE CLARK - Our darkness

11. SIMPLE MINDS - Don’t you

12. THE CURE - The exploding boy

13. NEW ORDER - Subculture