Sergi Gonzàlez, alcalde de Tavernes: “Eliminem els actes taurins perquè xoquen amb les nostres polítiques de protecció animal”

“Jo entenc que haver suspés els actes taurins no passarà factura electoralment. Aquell per a qui els bous siguen una prioritat, evidentment votarà per altres partits, però creiem que hi ha una majoria de persones que tenen una consciència animalista important i, per tant, que no hi haurà un impacte negatiu en les urnes. Això ha d’anar desapareixent, passaran anys, perquè en alguns llocs està molt arrelat, però la societat avança i al final s’erradicarà”.

Així es pronuncia Sergi Gonzàlez, alcalde de Tavernes de la Valldigna (la Safor), de Compromís, formació que compta amb huit regidors i que governa amb el suport del PSPV (dos regidors) en un ajuntament amb un total de 17 edils.

“Ho vam parlar amb els nostres socis i estaven d’acord amb la decisió de prohibir els bous, principalment perquè entenem que xoca amb les polítiques de protecció animal que estem impulsant, és a dir, per una qüestió de coherència política”, explica Gonzàlez.

A això se suma l’incident que es va produir el 2019, just abans de la pandèmia, últim any en què es van fer actes taurins: “Des del 2016 es feien els bous en una plaça portàtil. En un moment donat, la vaqueta que es dirigia al corral es va enganxar amb la banya en un barrot de la porta i, en tractar d’alliberar-se, va traure la porta del lloc i va tirar a terra un xiquet que hi havia assegut just a dalt en la graderia (vegeu el vídeo). Per sort no va passar res greu, però va poder ser una tragèdia”, comenta.

Així doncs, fa uns mesos la penya taurina va sol·licitar el permís necessari a l’Ajuntament, que l’ha de remetre al seu torn a la Generalitat Valenciana per poder fer els bous al carrer, però es va decidir que no se’ls donaria. Segons conta el primer edil, “se’ls va explicar que no era possible perquè s’estaven prenent mesures en favor de la protecció dels animals i, per tant, mancava de tota lògica”.

Encara que al principi els aficionats ho van acceptar amb resignació. González conta: “Es van fer un parell de manifestacions que van congregar entre 40 i 50 persones, cosa no veiem molt representativa en una localitat de 17.000 habitants”. I assegura que han rebut felicitacions de multitud de municipis de tot Espanya.

Sobre el debat suscitat al voltant del futur d’aquests actes és categòric: “Tard o prompte s’hauran de prendre decisions, perquè la tendència és que a poc a poc vagen erradicant-se, tal com hem fet nosaltres, per la qual cosa caldrà legislar en aquest sentit en l’àmbit autonòmic. Hem pres una decisió valenta que haurien de seguir la resta dels ajuntaments”.