El Consell de Govern referma el compromís de la Universitat de València amb Palestina

El Consell de Govern ha aprovat, per 46 vots a favor i cap vot en contra ni abstenció, el posicionament 'El compromís de la Universitat amb Palestina', en el qual la Universitat de València es compromet a exigir l’acord d’un alto-el-foc immediat a Palestina, i l’inici d’un procés de diàleg i negociació que done una resposta permanent a la qüestió palestina-israeliana, així com reivindicar que l’Estat d’Israel permeta l’entrada a Gaza de l’ajuda humanitària i respecte el Dret Internacional.

Partint del fet que la UV no manté acords amb universitats israelianes, ni institucions ni centres d’investigació d’Israel, el Consell de Govern es compromet a no signar cap acord amb aquestes institucions fins que no acaben els crims de lesa humanitat i la violació sistemàtica i massiva de Drets Humans a Palestina.

També s’ha acordat reclamar a la Unió Europea que no permeta l’accés israelià al finançament d’I+D de programes europeus. Al mateix temps, la UV intensificarà la cooperació amb el sistema científic i d’educació superior palestí. Fet que s’ha materialitzat amb l’aprovació de 3 convenis de col·laboració amb universitats palestines.

En el posicionament del Consell de Govern s’estableix la revisió de possibles relacions amb entitats o empreses que no complisquen amb el Dret Internacional Humanitari, i incorporar a la compra pública de la UV clàusules de caràcter social per evitar la concurrència d’empreses que es beneficien de la violació dels Drets Humans, d’acord amb les recomanacions i orientacions de Nacions Unides.

Finalment, s’ha acordat instar al govern d’Espanya a la suspensió de la cooperació militar i exportació d’armes a Israel, i a la recuperació de la jurisdicció universal per impedir la impunitat dels crims de guerra, lesa humanitat i genocidi.

“No pot haver cap dubte respecte de la posició de la Universitat de València i els seus òrgans de govern, amb el posicionament del Claustre del 22 de febrer d’enguany, on clarament es demana l’alto-el-foc, el respecte als Drets Humans i la legalitat internacional, i la solució de dos estats a la qüestió palestina-israeliana”. Amb aquest contundència la rectora de la Universitat de València s’ha expressat en l’Informe al Consell de Govern reunit en sessió ordinària aquest dimarts 28 de maig a l’edifici del Rectorat.

Condemna a la violació dels Drets Humans

“La vulneració de Drets Humans que està produint-se a Palestina, particularment a Gaza per part d’Israel és totalment inacceptable, i està massacrant població civil, destruint infraestructures de caràcter civil, i particularment, de serveis públics essencials com són centres de salut, hospitals, escoles, instituts, universitats i centres de respecta”.

“Tampoc pot haver cap dubte respecte que això no implica que no s’exigisca l’alliberament dels ostatges israelians capturats per Hamas”, ha continuat la rectora en el seu informe.

Després de condemnar l’atemptat terrorista a Afganistan i el règim talibà “que restringeix les llibertats, la igualtat entre homes i dones i la diversitat”, la rectora ha recordat que a Ucraïna continua la guerra i la vulneració del Dret Internacional, i ha insistint en continuar condemnant aquesta guerra iniciada per Rússia.

Fets i no sols paraules, solidaritat front a individualisme

La rectora ha assenyalat que el compromís de la Universitat de València amb Palestina “no són sols paraules sinó fets, Ho hem fet amb recursos”, “eixa sí és una lliçó que donem com universitat” ha assenyalat la rectora, referint-se al compromís de diversos centres de la Universitat d’aportar recursos a la dotació de fons de la UV per a incrementar el nombre de beques convocades en el Pla Refugi, així com els treballs realitzats per aconseguir la signatura de 3 convenis amb universitats palestines i activitats de sensibilització.

Així, la rectora ha informat que “treballem des de fa temps amb diverses organitzacions per Palestina amb les quals estem en contacte”, destacant l’objectiu compartit i l’esperit de col·laboració des del “compromís real i la solidaritat, perquè en la solidaritat no hi ha lloc per a l’individualisme ni els protagonismes”.

La rectora ha agraït a tota la comunitat universitària el seu compromís amb Palestina i, especialment, el treball de les diferents estructures i serveis de la Universitat que han fet possible les activitats desenvolupades i les que estan planificades i els acords amb universitats palestines.

Programa de beques del Pla Refugi

En el seu informe, la rectora ha recordat que “no podem caure ni en l’oblit, ni fer tampoc solidaritat basada en impactes mediàtics. Per això continuem amb el programa de beques refugi a Afganistan”.

En eixe sentit, la rectora Mª Vicenta Mestre ha informat que, amb un pressupost de 161.200 euros, la Universitat de València ha convocat 9 beques dins del seu Pla Refugi, on els criteris preferents són donar continuïtat a les dones afganeses ja becades el curs passat, i obrir una línia de beques per a refugiats i refugiades palestins.

Així, aquestes i aquests estudiants podran continuar la seua formació universitària, tant de grau com de postgrau, a la Universitat de València, gaudint de residència i manutenció, diners de butxaca i pagament de matrícula i despeses de transport fins València, així com assegurances.