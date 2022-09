Suspendido el trasvase de arena de la playa del Perellonet a la del Perelló por falta de acuerdo entre los dos núcleos de población

El trasvase de arena previsto desde la playa de El Perellonet, en el término municipal de València, a la playa de El Perelló, entidad local menor perteneciente a Sueca, ha quedado suspendido por la falta de acuerdo respecto a esta operación entre los dos núcleos de población, como ha señalado la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Esta institución ha explicado que este martes recibió una carta de los vecinos de El Perellonet en la que muestran su oposición al trasvase de arena y que ante esa falta de consenso se anula porque una condición para llevarlo a cabo era que “debían estar de acuerdo” las dos poblaciones.

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha precisado que el aporte de arena de El Perellonet a El Perelló no era una actuación de oficio por parte de la Demarcación de Costas, dependiente del Ejecutivo central, sino una intervención que se iba a hacer a raíz de una petición del ayuntamiento de la entidad local menor de Sueca.

Asimismo, desde la administración central se ha expuesto que a partir de la suspensión El Perelló deberá iniciar de nuevo esta petición para poder buscar “una solución de consenso” que haga posible el aporte de arena.

“Actuaciones puntuales”

Antes de conocerse la suspensión de este trasvase, el vicealcalde de València y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, habló este martes del aporte de arena, preguntado al respecto durante la presentación del Plan de Acción Local de la Estrategia Agenda Urbana 2030 de la capital valenciana. Campillo dijo que entiende la queja de los vecinos de El Perellonet, teniendo en cuenta que medidas como los aportes de arena “no dejan de ser actuaciones puntuales” y que con una fuerte tormenta “la arena desaparecerá”. “Los vecinos saben que eso no va a durar y se preguntan de forma legítima para qué sirve llevar esa arena”, agregó.

No obstante, el vicealcalde consideró que “mientras no haya solución técnica son necesarias soluciones artificiales” para “añadir arena de manera artificial”. “Tenemos una situación que es la que es. Tenemos una regresión generalizada de toda la costa y las playas. Eso es a nivel mundial, hay una regresión. No porque sube solo el nivel del mar, también por el efecto expansivo del agua”, indicó.

Asimismo, Campillo comentó que en el caso de las playas del sur de València se suman “fenómenos locales” como el “efecto barrera” que hace el puerto, que el río Túria ya no llega al mar y ya no aporta sedimentos y que hay temporales cada vez más agresivos que se llevan arena en una tormenta“.

“Tenemos un cóctel explosivo en nuestras playas”, aseveró el vicealcalde, que ha resaltó el “debate” en torno a la regresión de la costa al no existir “una solución técnica consensuada”. Respecto a otras salidas que se plantean, como los espigones, señaló que no son una solución porque “lleva el problema al sur” y deja esta zona “sin arena”. “Es una solución insolidaria”, apostilló.

Sergi Campillo planteó que ante situaciones de falta de arena, Costas intenta estabilizar las playas más desprotegidas, “como El Perelló” y “coge arena del lugar más próximo, de donde piensa que hay arena sobrante”.

El titular de Ecología Urbana añadió que le consta que el Ministerio de Transición Ecológica sabe del “problema de regresión de las costas que hay en toda España y, especialmente, en València” y opinó que “debería convocar ya una gran conferencia científico-técnica para establecer medidas y solucionar esa regresión”.

“La regresión de las playas pasa sí o sí por la aportación artificial de arena, porque no hay aportación natural. Sin ello, el balance siempre será negativo”, indicó, a la vez que insistió en la necesidad de contar con “una solución técnica” y de convocar a “técnicos en la materia, científicos expertos y administraciones para encontrar soluciones duraderas”.

“No queremos limosnas”

Ante esta situación el alcalde del Perelló, Juan Botella, criticó la actuación de la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, asegurando que “nadie de la Delegación del Gobierno ni en la demarcación de Costas se ha dirigido al Ayuntamiento del Perelló para informar que la aportación de arena prevista para el 12 de septiembre no se hará, nos hemos tenido que enterar por los medios de comunicación”, y añadió que Bernabé y los responsables del ministerio han hecho “una grave dejación de funciones y responsabilidad al dar carpetazo a esta demanda necesaria de una solución”.

Botella recordó que los ayuntamientos no deciden “ni qué son las actuaciones para regenerar las costas ni de dónde se tienen que obtener los recursos, esto es competencia del ministerio”. Y añadió: “El Perelló hizo una petición a Costas, lo que el ministerio y su Delegación del Gobierno tienen que hacer es poner los medios, no escudarse en una falta de acuerdo entre los municipios. Esto es esconderse porque es su competencia y su responsabilidad. Si los técnicos de Costas creen que se tiene que hacer una aportación de arena, que la llevan del Perellonet o de cualquier otro lugar de la costa es su decisión y su competencia, nosotros no tenemos capacidad para imponer de donde tiene que llevarse la arena. No iniciaremos ningún trámite de nuevo, Costas y la Delegación del Gobierno saben cuál es la situación porque se les informó en abril y se les solicitó una solución, a partir de aquí es su responsabilidad”.

Botella admitió: “Todos somos conscientes de que la aportación de arena es un parche que durará unas semanas o meses, esto lo sabemos hace años, por eso ya no queremos limosnas, reclamamos medidas definitivas como los escollos artificiales, que protegen la costa y regeneran la flora y la fauna”. Mientras tanto, advirtió: “Hoy mismo el mar se encuentra en escasos centímetros de uno de los muros del paseo marítimo del Perelló. Cuando venga un temporal se verá afectado, y yo me pregunto si la Delegación del Gobierno asumirá la reparación de los daños cuando se produzcan, porque es su obligación proteger el paseo marítimo y las propiedades de los ciudadanos de la acción del mar”.