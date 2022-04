Ciudades a la caza de eventos

“Cuando se trata de organizar un macroevento, el dinero que realmente afluye a una ciudad es, en primerísimo lugar, dinero público que pasa a manos de empresas privadas”. He recuperado unas notas del interesante artículo de Carolina del Olmo en 2004, cuando en Barcelona se montaba el Fórum de las culturas y aquí nos preparábamos para la 32 edición de la Copa del América. Esa era una idea central de su escrito.

Ahora, Barcelona ha recuperado este último evento marinero al que renunció la ciudad de València y allá ya andan anunciando, para justificar la apuesta, los beneficios que les va a reportar. Aquí, un sector del empresariado y de la oposición política han echado en cara a nuestros gobiernos locales su renuncia.

Repaso nuestra hemeroteca crítica –todo queda tan lejos- y compruebo que no acogimos aquel evento con especial entusiasmo y sí con mucha prevención. Pues en efecto, lo primero que sucedió con los preparativos fueron unas costosas obras en el puerto de València, 400 millones de euros, que se repartieron varias empresas, además del canon inicial que hubo que pagar de las arcas públicas a los organizadores, 90 millones de euros. El Instituto de Crédito Oficial, ICO, dispuso un crédito de 500 millones para el consorcio creado al efecto y que todavía hoy no hemos liquidado.

Así que, cuando algunos creíamos que aquella Copa no resultó un buen negocio para los ciudadanos locales, un informe de 2007 del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) sostenía lo contrario. El estudio venía a confirmar un efecto multiplicador de la inversión relacionada con el evento. Un impacto esperable, por otra parte, de cualquier inyección de dinero equivalente en la economía. Lo que no hacia el informe del IVIE era analizar el coste de oportunidad de la inversión pública, es decir, a qué hubo que renunciar por destinar los fondos públicos a la competición náutica. A falta de un acercamiento comparativo, de un análisis de alternativas, el informe deviene tautológico.

Detengámonos un momento en el apartado ‘inversión pública’ del período 2004-2007 para la copa marinera de 2007. Además del ‘obrón’ del puerto, el informe del IVIE le atribuía al ministerio de Fomento 216 millones en obras, la mayor parte para el aeropuerto de Manises, pero también obras en la autopista de acceso norte a la ciudad, la V-21 (de ahí vino la ocurrencia de ampliarla a tres carriles, que ahora se completa en el último y polémico tramo).

Por otro lado, consta el endeudamiento de 65 millones del ayuntamiento que, según el informe, se dedicó a la (precipitada y lamentable) remodelación de la avenida del Puerto, pero también, atención, para restauración de aceras, jardines, parques y bibliotecas.

En estos casos, resulta razonable preguntarse si hacía falta un evento de esa naturaleza para acometer lo que se supone que eran necesidades básicas de la ciudad. El informe del IVIE concluye afirmando que los impactos económicos del evento valenciano fueron muy superiores a los de la edición anterior (año 2000) en Auckland, Nueva Zelanda, “como consecuencia de las inversiones necesarias para acoger la competición…”.

¿Necesarias?... Además de la dudosa oportunidad de las obras antes citadas, hay que decir que la realización de las regatas no necesitaba abrir la bocana en el dique norte del puerto para “ahorrar 15 minutos ”en la salida de los veleros a mar abierto, pues no resultaba ningún problema, como en ediciones anteriores, salir por el interior de la dársena del puerto.

La herencia

Por cierto, algunos malpensados intuimos en 2005 que dicha puerta abierta podía ser el primer paso para el proyecto de la gran ampliación norte del puerto que ahora venimos discutiendo. Y así fue.

Analizar la herencia de aquellas regatas de 2007 y 2010, de la que los barrios marineros no recibieron ni una propina, sobrepasa el objetivo de este escrito. Tampoco iría de más repasar el legado en los barrios de sus respectivas ciudades, de otros grandes eventos, como la Expo de Sevilla 92, o la de Zaragoza en 2008. A veces cuesta diferenciar entre despilfarro y malversación de caudales públicos.

Ahora, en Barcelona, las fuerzas económicas echan mano constantemente del mito olímpico del 92 para presionar a favor de nuevos y variados espectáculos y de paso, criticar a la alcaldesa de la ciudad por no remar en la misma dirección, aunque en la candidatura por la Copa de Vela han contado con su apoyo más o menos entusiasta.

No recuerdo que aquí, desde nuestras universidades valencianas, se pusieran reparos a aquellos eventos valencianos (del circuito para la Fórmula 1 más vale no hablar). Sin embargo, en Catalunya se ha abierto ahora un debate, por fin, sobre “la veracidad, la transparencia y el rigor de los informes” que anuncian beneficios económicos para la celebración en 2024 de la nueva competición velera que València ha rechazado.

Así, leemos que Eugeni Osácar, director de investigación del CETT, (Universitat de Barcelona) advierte que los datos que plantean impactos directos e indirectos, como en los casos de la ampliación del aeropuerto del Prat, el Mobile World Congress o la Copa del América, “son, como mínimo discutibles”.

Volviendo a Carolina del Olmo, para terminar, la profesora de sociología se preguntaba en 2004 a qué se debía ese furor competitivo a la hora de cazar eventos globales y se respondía aludiendo a la conversión de la ciudad en una empresa en la competitividad global, en la ciudad espectáculo y la banalización de la cultura. En algunos casos, los efectos posteriores de muchos eventos han sido un encarecimiento de la vida en las ciudades afectadas, lo que ha expulsado a muchos de sus vecinos. Y también, un deterioro progresivo de las instalaciones que quedaron fuera de foco.

En otros eventos, como sucedió en Sídney 2000 (JJOO) o en el citado Fórum de Barcelona 2004 , incluso se recurrió a limitar el debate político sobre asuntos delicados para no deslucir las celebraciones.

Intentar cazar eventos, no importa el objeto, tengan o no que ver con la realidad social y cultural de la ciudad de acogida, resulta ya un modelo cansino y caduco en los tiempos actuales, tiempos acuciados por los graves retos que plantean la desigualdad y el Cambio Climático.

Por el contrario, ocuparse, los gobiernos, del bienestar de sus ciudadanos resulta una exigencia obvia. Luchar contra la exclusión, mejorar la calidad del hábitat, proteger los recursos naturales, facilitar acceso digno a la vivienda, son los ingredientes del mejor evento que se puede ofrecer a la gente. Como promete la Agenda Urbana Española “para hacer de nuestros pueblos y ciudades ámbitos de convivencia amables, acogedores, saludables y concienciados”. Siempre que ese programa no se quede en bellas palabras.

Me llega un mensaje con una imagen aérea de nuestra ciudad, “la mejor ciudad del mundo” según el mensajero. No va nada desencaminado, y no hay más que echar una mirada interior para descubrir el enorme potencial que tiene València para avanzar sin necesidad de recurrir a costosos eventos postizos. El conocimiento, el clima, el tamaño de la ciudad, sus recursos naturales, su patrimonio histórico, además de contribuir al bienestar y fomentar la autoestima y la cohesión entre sus vecinos, también son factores que pueden atraer actividad económica respetuosa con esos valores.