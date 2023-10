Navlandis apuesta por un transporte más sostenible con su contenedor pleglable Zbox

De la mano de la startup valenciana Navlandis llega una revolucionaria propuesta, un contenedor para el transporte de mercancías que puede plegarse cuando está vacío y que además cumple con todas las especificaciones de un contenedor estándar tanto en medidas, como en capacidad y resistencia.

“Ha sido diseñado y desarrollado para que sea muy fácil de operar con maquinaría estándar y para aguantar las condiciones extremas a las que se exponen los contenedores, estando certificado también para el transporte marítimo”, explica Miguel Navalón, CEO de la startup.

Su valor valor radica en que cuando está vacío se pliega en forma de Z, lo que permite empaquetar cinco contenedores en el espacio de uno para las rutas sin carga. Así, se consigue “una serie de ahorros, tanto económicos, porque se divide entre cinco el coste de ese transporte, como de impacto medioambiental asociado a ese transporte”, remarca Navalón.

Completan su propuesta integrando en su contenedor tecnologías digitales de conectividad y trazabilidad. Y para diferenciarse respecto a otras soluciones alternativas que existen en el mercado, la tecnológica Navlandis apuesta por un modelo de alquiler de sus contenedores, aunque “diferente de lo que existe en el sector. Porque Zbox no se vende, se usa”, explica el CEO. Zbox se comercializa bajo un innovador modelo de leasing “Pay As You Save” o pago por ahorros. Alquilan el contenedor sin coste inicial a sus clientes pero la startup participa de un porcentaje de los ahorros que consiguen para los mismos clientes.

Su revolucionaria propuesta ha entrado de lleno en la aceleradora e incubadora de empresas Lanzadera. Para el emprendedor supone “el reconocimiento a una ideal y al trabajo desarrollado hasta el momento. Pero sobre todo, abre camino a nuevas oportunidades”.

Desde este ecosistema emprendedor en la Marina de València, Navlandis zarpa hacia nuevas metas. Tras haber finalizado un proyecto europeo que les he permitido poner los contenedores en operaciones de transporte reales y haber fabricado su primera serie industrial de 75 contenedores, la startup pone el foco en el crecimiento de la empresa para abordar los retos de la compañía, en especial el modelo financiero de su negocio y tener la capacidad de fabricar la siguiente serie industrial, que rondaría los 300 contenedores.