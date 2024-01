Tres candidatos inician la carrera para suceder a Ximo Puig al frente de los socialistas valencianos

Pese a los sucesivos retrasos de la convocatoria para propiciar eventuales acuerdos, las primarias y el posterior congreso del PSPV-PSOE se inician formalmente con tres candidatos en liza. Si el viernes fue el secretario provincial de Alicante, diputado en el Congreso y exalcalde de Elche, Alejandro Soler, quien anunció su candidatura, este sábado lo hizo el secretario provincial de Valencia y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, nada más concluir el Comité Nacional que convocó oficialmente el congreso de los socialistas valencianos para los día 22 a 24 de marzo y las votaciones de las primarias para el 25 de febrero en primera vuelta y el 3 de marzo en segunda vuelta. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, aunque no quiso confirmarlo, presentará con toda probabilidad su candidatura este lunes.

La sucesión de Ximo Puig en el liderazgo del PSPV, por tanto, arranca con una división interna clásica en los procesos del partido, especialmente cuando ha estado en la oposición. Pese a que el expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, la dirección federal del PSOE y, lo que es más importante, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ven con buenos ojos la opción de Diana Morant, el proceso hasta ahora no ha propiciado acuerdos que eviten el enfrentamiento en las urnas de los diversos sectores del partido.

Es sintomático, de todas maneras, que todos los aspirantes apelen al diálogo y la voluntad de negociación, lo que apunta que ninguno dispone por ahora de una mayoría suficiente para ganar el congreso.

Alejandro Soler, en declaraciones a los medios a su llegada al Comité Nacional del PSPV aseguró que está dispuesto a incorporar a su candidatura a “todos aquellos que quieran” con sus ideas y proyectos durante este proceso de “diálogo y escucha” que afronta el partido, con el proósito de construir un proyecto “abierto”.

Tras concluir el Comité Nacional, Fernández Bielsa avanzó que este próximo lunes presentará su candidatura para la secretaría general de los socialistas valencianos. “La militancia quiere un cambio en el modelo de partido para poder avanzar y progresar”, sostuvo. Y se mostró “abierto” a poder “dialogar” y “entablar conversaciones” con el resto de candidaturas. “Aquí no estamos enfrentándonos unos a otros, estamos intentando hacer de este partido un partido más fuerte, más unido, más solvente, más autónomo para poder ganar, que es mi único objetivo”, señaló.

Por su parte, Diana Morant no quiso confirmar si presentará una candidatura para suceder al hasta ahora secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, al frente de la formación, aunque aseguró que su “empeño” en las próximas semanas se centrará en “garantizar que los errores cometidos en el pasado no se vuelvan a cumplir”. “Lo que sí que me gustaría decir es que nos vemos en lunes”, añadió la ministra,

Morant negó ser la candidata de Ferraz, sede de la dirección federal del PSOE, y apuntó a los movimientos que pueden producirse las próximas semanas. “Vienen días apasionantes, son semanas en las que tenemos que trabajar por un mandato que tiene siempre la militancia: que hagamos las cosas bien”, indicó, para resaltar que “la mayor esperanza para la derecha” es que el PSPV “se vuelva a equivocar”. “Equivocarse significa esos errores que hemos cometido en el pasado y por los que estuvimos 20 años en la oposición”, concluyó.