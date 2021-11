Dos de cada tres ingresos en las UCI valencianas por COVID en el último mes no estaban vacunados

En el último mes, 31 valencianos han ingresado en las unidades de cuidados intensivos a causa de la COVID, de los que tan solo diez disponían de la pauta completa, mientras que los 21 restantes eran pacientes no vacunados.

Así, tal y como destacan desde la Conselleria de Sanidad apenas una decena de personas entre cuatro millones de vacunados han acabado en las UCI valencianas frente a los 21 casos entre los 467.151 no inmunizados (el 0,24 por 100.000 casos frente al 4,5 por 100.000). De este modo, el riesgo de ingresar en cuidados intensivos por coronavirus es unas 19 veces superior entre las personas no vacunadas.

Estadísticamente, del total de ingresados, 24 son hombres (15 no vacunados) y 7 mujeres (6 no vacunadas); mientras que por edades, la mayoría de los hospitalizados en UCI tiene entre 50 y 69 años (67,8%).

En este período se han contabilizado 136 ingresos en planta por COVID (60 no estaban vacunados y 76 estaban vacunados). Se trata de 76 casos entre 4 millones de personas inmunizadas (1,9 por 100.000) y 60 entre 467.151 que no ha recibido ninguna dosis de la vacuna (12,8 por 100.000). De este modo, el riesgo de acabar hospitalizado por COVID es de cerca de siete veces superior entre las las personas no inmunizadas.

Por sexos, 64 hospitalizados son hombres (25 no vacunados) y 72 mujeres (35 no vacunadas), mientras que por edades, el 39% tiene entre 50 y 69 años.

En estos momentos, el 90% de la población está vacunada lo que posibilita que pese a que la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes ha subido ligeramente hasta los 88 casos registrados el lunes (hace un mes era de 32,11 casos), la ocupación hospitalaria se mantiene más estable sobre todo en lo que las UCI se refiere. Así, este lunes -por problemas técnicos, el Ministerio de Sanidad no ha podido actualizar los datos el martes- había 238 personas ingresadas, 46 de ellas en la UCI (143 ingresados, 41 en la UCI hace un mes).

Pasaporte COVID

El Gobierno valenciano está a la espera del informe definitivo de la Abogacía de la Generalitat para poder aplicar el pasaporte COVID en los espacios "donde sea razonable", tal y como aseguraba el president Ximo Puig este martes: "No se trata de complicarle la vida a nadie, sino de ofrecer la máxima seguridad posible a las personas; se trata de huir de las restricciones innecesarias".

El jefe del Consell ha recordado que el virus "continúa estando presente" y que se está estudiando la puesta en marcha del pasaporte que se "acelerará" en determinados espacios "en función de lo que digan las autoridades científicas", al tiempo que explicaba que van a trabajar para intentar que se vacune el 10% de la población que todavía no está inmunizada".