Las 'Trobades 2023' de Escola Valenciana llegan a Albalat de la Ribera, la Vall d’Uixó y Novelda

Escola Valenciana ha celebrado este 23 de abril, Día del Libro, las Trobades 2023 de la Ribera, la Plana y les Valls del Vinalopó, que han tenido lugar en Albalat de la Ribera, la Vall d'Uixó y Novelda, respectivamente. Estas 'festes per la llengua' rinden homenaje a la maestra, escritora y ecofeminista Carme Miquel.

Albalat de la Ribera, la Ribera

La XXXVIII Trobada de Centres en Valencià de la Ribera se ha celebrado esta mañana en el municipio de Albalat de la Ribera, organizada por la Comissió Organitzadora de la 38a Trobada de Centres en Valencià Albalat de la Ribera 2023, el Ayuntamiento de Albalat de la Ribera, la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera i Escola Valenciana.

El presidente de la la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera, Joan Cortés, ha puesto de manifiesto la apuesta para impulsar “un modelo de encuentro sostenible”. El lema elegido para esta fiesta es Un Encuentro sostenible para un mundo sostenible, y sirve para promover “un modelo sostenible que queremos que perdure y se consolide, donde reducimos el impacto y la impronta ecológica de la Trobada, fomentamos la llegada del público con medios sostenibles y proponemos temáticas como la sostenibilidad para los talleres de los centros educativos”.

Cortés ha destacado el carácter comarcal de esta Trobada, y que, además de ser “un escenario de participación comarcal donde visibilizar el aprecio y reivindicación por el valenciano, también promovemos los proyectos e iniciativas que se llevan a cabo en los centros, los modelos educativos de las escuelas y damos cabida a las temáticas que se proponen”.

El acto ha empezado con la recepción de representantes institucionales en la Casa del Bou, seguida de una concentración y pasacalle cívico por las calles de Albalat, que ha acabado con los parlamentos de bienvenida, la izada de la pancarta oficial y el disparo de salvas celebrando la Trobada.

También ha habido actuaciones de Danses de la Ribera a cargo del Grup de danses El Segreny d’Albalat, el Grup Trobada a cargo del CEIP Severí Torres de Casteló, Knight Attack a cargo del IES Sucro d’Albalat, Danses Populars a cargo del AMPA y CEIP Carrasquer de Sueca, Batucada per la Trobada a acrgo del IES y CEIP d’Albalat i Tributo a la música envalenciano a cargo de la Banda Jove de l’Ateneu Musical i Cultural d’Albalat. También se han iniciado las actividades en los talleres lúdicos y paradas cívicas.

Después del reparto de recordatorios en las comunidades educativas y los galardones a los talleres más originales, educativos y reivindicativos, seguido de la 14.ª Jornada Gastronómica Més a gust en valencià. Por último, han tenido lugar los parlamentos de conclusión y la actuación musical a cargo de Dani Miquel y los Ma Me Mi Mo Músics.

Novelda, les Valls del Vinalopó

La XXV Trobada d’Escoles en Valencià de les Valls del Vinalopó han tenido lugar este domingo en Novelda, organizada por Escola Valenciana, la Coordinadora per la Llengua Terres del Vinalopó, el Ayuntamiento de Novelda y centros educativos, profesorado, familias y activistas del territorio, con la participación de más de 3500 personas.

Para la presidenta de Terres del Vinalopó y vicepresidenta de Escola Valenciana, Immaculada Garrigós i Albert, “las Trobades representan un eje vertebrador del territorio que hace posible a comunidades educativas, colectivos, instituciones y otros agentes compartir espacios de aprecio, trabajo, defensa y disfrutar de la lengua y la cultura”, por lo que ha destacado la lucha histórica, todavía vigente, de centros, profesorado, alumnado, familias y activistas por la enseñanza pública, de calidad y en valenciano en la comarca.

Los actos han empezado con un almuerzo popular, que ha dado al pasacalle con los nans i gegants, las colles de dolçaina i tabal, grupos de danzas populares y Muixeranga. A continuación, han tenido lugar los parlamentos institucionales, más de 30 talleres escolares, actividades de animación lectora, feria del libro y exposición de dibujos, entre otras actividades. Trambién ha actuado el Conservatorio profesional de danza de Novelda y el grupo Iruixa+Skargots en el concierto de La Gira d’Escola Valenciana. Para finalizar la jornada, se han librado los premios del Concurs literari d’aforismes del Vinalopó.

En este acto han participado casi un centenar centros educativos, colles de música y danza populares, colectivos sociales y culturales, editoriales y otras entidades del territorio.

La Vall d’Uixó, la Plana Baixa

La Vall d'Uixó ha acogido la Festa per la Llengua de la Plana Baixa, la Plana Alta i l’Alcalatén, organizada por Escola Valenciana, Col·lectius per la Llengua i la Cultura de Castelló, la Coordinadora de la Plana Baixa per l’ensenyament en valencià y el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó.

La representante de los Col·lectius per la Llengua i la Cultura de Castelló y tesorera de Esxola Valenciana, Maria Nebot i Calduch, ha destacado “la colaboración del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó, especialmente desde la concejalía de educación, a cargo de Carmen García, así como la implicación de las comunidades educativas, entidades de cultura popular y asociaciones ecologistas de la Plana, que han hecho posible que la Festa per la Llengua sea un éxito”.

La jornada ha empezado con un pasacalle de dolçaines i tabals a cargo de La Llavor de Almenara. A lo largo de la mañana se han celebrado los diferentes talleres realizados por los centros, así como actividades de dolçaina i tabal con La Llavor d’Almenara, Dimonis amb Botafoc de Castelló, muixeranga con la Conlloga-Muixeranga de Castelló. También se ha celebrado “El recapte”, que ha tratado sobre sostenibilidad, Pilota valenciana con Àlvaro Navarro, Jocs de Fusta a cargo de Món Animació y Puzle Flora a cargo de la Vall Verda.

A continuación, ha tenido lugar la actuación de la Conlloga-Muixeranga de Castelló. Para finalizar la mañana, se ha celebrado la actuación musical de Canta Canalla. Por último, ya por la tarde, ha tenido lugar el Concert de Dones, que ha puesto fin a una jornada muy emotiva.