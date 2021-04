Ábalos va traslladar a la Generalitat que Ports de l’Estat és l’organisme amb competències en la “tramitació ambiental” de projectes com el del port de València

Com més detalls es coneixen de la manera com el Govern s’ha llevat de damunt la responsabilitat de la polèmica ampliació nord del port de València, més dubtes sorgeixen sobre la viabilitat del projecte en matèria ambiental en el context d’una emergència climàtica declarada fa un any pel mateix executiu central.

L’any 2019 la Conselleria d’Emergència Climàtica va remetre una carta al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que dirigeix el socialista valencià José Luis Ábalos, en què mostrava preocupació pel projecte i sol·licitava informació sobre la tramitació que seguiria en matèria ambiental pel fet de considerar que la construcció de la nova terminal podia resultar incompatible amb la declaració d’impacte ambiental (DIA) aprovada el 2007, i fins i tot amb la Delimitació d’Espais i Usos Portuaris (DEUP) aprovada el 2014.

En la seua resposta, a què ha tingut accés elDiario.es, Ábalos, que el 2007 va al·legar com a regidor del PSPV a València contra l’ampliació, afirma que “amb la finalitat que puguen ser degudament examinades i valorades per aquest departament les possibles actuacions a dur a terme (...) s’ha sol·licitat informació sobre la tramitació de l’expedient a Ports de l’Estat, en atenció a les competències que l’ordenament jurídic atorga a aquest ens públic respecte a les autoritats portuàries, en particular pel que fa a la tramitació ambiental de projectes constructius”.

El ministre manifesta així en la missiva just el contrari del que finalment ha acabat fent, ja que mitjançant un acord in extremis amb el Ministeri de Transició Ecològica, Ports de l’Estat va cedir la condició d’organisme substantiu a l’Autoritat Portuària de València (APV), i li va deixar la responsabilitat de determinar si és preceptiu fer una altra DIA i eximint-se de possibles conseqüències penals.

A més, en l’escrit remés al Govern valencià, Ábalos va assegurar que traslladaria l’informe de Ports de l’Estat sobre la validesa de la DIA del 2007 al Ministeri de Transició Ecològica perquè es pronunciara “sobre la necessitat de sotmetre el projecte de referència a noves avaluacions d’impacte ambiental”, cosa que finalment no s’ha fet, ja que el ministeri que dirigeix la també socialista Teresa Ribera no s’hi ha pronunciat.

Un fet que deixa en l’aire el resultat que hauria donat aquesta consulta, tenint en compte que poc abans de fer-se públic el document de Ports de l’Estat, Ribera va anunciar l’aprovació de la Llei de canvi climàtic, que obliga a reduir quasi a zero les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

Amb la seua ampliació mitjançant una nova terminal de 134 hectàrees, el port duplicaria la seua superfície, la seua capacitat per a moure i emmagatzemar contenidors i incrementaria exponencialment la seua activitat quant a trànsit de vaixells i vehicles pesants.