Acord per la Marina de València: el Consorci es prorroga un any i el Govern estarà en el nou ens gestor

La Marina de València mantindrà l’actual model de gestió almenys durant un any més. Aquest és el termini que s’han donat l’Ajuntament de València i el Govern per crear un nou òrgan gestor que assumisca el control de tot l’espai en què estaran el consistori, el Ministeri de Transports i la Generalitat Valenciana.

Així ho van acordar l’alcalde, Joan Ribó, i la secretària d’Estat, Isabel Pardo de Vera, en una reunió telemàtica celebrada el dimarts passat 6 de desembre.

Aquest acord implica que es frenarà el procés de liquidació del Consorci València 2007, òrgan creat per coordinar el funcionament del recinte i participat pel Govern (40%), per la Generalitat Valenciana (40%) i per l’Ajuntament (20%). D’aquesta manera, es mantindrà el seu funcionament, cosa que permet una gestió unitària de tot el recinte i per a atorgar seguretat jurídica a tots els concessionaris fins que estiga creat el nou òrgan gestor.

Sobre l’activitat de caràcter específicament nàutic que acull la Marina, és a dir, tot el que fa referència als esports de mar, la gestió dels amarraments, es manté l’acord aconseguit dies arrere en la línia de traure la gestió a concurs amb uns els plecs de condicions per a l’acompliment d’aquestes activitats que s’elaboraran de manera coordinada entre l’Ajuntament i Ports de l’Estat i que mantindran la perspectiva social i les necessitats actuals de les escoles de vela i de rem.

Actualment, uns 500.000 metres quadrats de la Marina de València els conformen la làmina d’aigua i 500.000 més els diferents espais en superfície. D’aquests, l’Ajuntament ja és el responsable directe d’un 30% dels terrenys que es van desafectar en el seu moment, concretament, de la part dels magatzems, l’estació marítima, les bases de la Copa de l’Amèrica i l’edifici Veles e Vents. La resta, incloent-hi tota la marina sud, forma part dels terrenys de domini públic portuari, és a dir, de l’Autoritat Portuària de València (APV).