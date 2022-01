Adeu a l’antic hospital La Fe de València: Sanitat preveu enderrocar-lo abans d’obrir els nous centres de salut a principis del 2023

Els principals edificis de l’antic hospital La Fe de València tenen els dies comptats. Fonts de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública han informat a elDiario.es que ja s’han donat per acabades les obres de retirada de l’amiant de l’antic pavelló central i de l’edifici de rehabilitació i que està preparant-se el plec de condicions per a l’enderrocament de tots dos immobles.

La intenció del departament que dirigeix Ana Barceló és que els enderrocaments s’executen abans que s’òbriguen al públic els nous centres de salut i d’especialitats que es construeixen en aquests moments just davant, en l’avinguda de Campanar, per evitar que les demolicions n’afecten el funcionament normal.

Encara que al principi es va plantejar la rehabilitació dels edificis, Sanitat va optar finalment l’any 2015 pels enderrocaments amb la socialista Carmen Montón ja com a consellera. Després d’un informe encarregat al Col·legi d’Arquitectes es va concloure que la cosa més convenient era derrocar la majoria dels immobles, llevat del d’informàtica i dosimetria, per l’alt cost que suposaria la rehabilitació i el manteniment posterior, més gran fins i tot que derrocar i construir noves infraestructures.

No obstant això, està per veure que es puguen complir els terminis, perquè les obres dels nous recursos avancen a molt bon ritme. En concret, segons Sanitat estan ja al 40% de l’execució i s’espera que acaben al començament de l’any que ve. Els centres inclouen un aparcament subterrani de 360 places per a ús de personal i de pacients citats en consultes d’especialitats.

Una vegada finalitzats, es construirà un edifici nou per a Salut Pública i un altre per a la Inspecció de Serveis Sanitaris. Posteriorment, la previsió és executar per aquest ordre l’hospital de crònics amb 150 llits, el centre de rehabilitació integral amb capacitat per a atendre una població de 350.000 pacients i els quatre hospitals de dia de salut mental i el centre de trobada de pacients de salut mental.

Més avançat està el futur servei d’emergències sanitàries, que començarà a funcionar en breu i que se situa en els antics laboratoris, després d’una actuació de rehabilitació i adequació.

Centre de salut Campanar II

El nou centre de salut Campanar II, amb una superfície de 5.602 metres quadrats, atendrà una població de 31.000 habitants del departament de salut València-La Fe. Estarà dotat de 34 consultes de medicina de família, 6 consultes pediàtriques, una unitat d’odontologia preventiva, una sala d’extraccions, tractaments i cures.

Així mateix, disposarà d’una àrea de cirurgia menor ambulatòria, una àrea maternal, una àrea de rehabilitació, una àrea de salut sexual i reproductiva, una àrea de salut mental, una àrea de prevenció precoç del càncer de mamella i l’àrea administrativa i de direcció del centre. D’altra banda, per a l’atenció de les urgències aquest centre comptarà amb un Punt d’Atenció Continuada amb 6 consultes d’urgències i una sala de raigs X.

Centre d’Especialitats Campanar

Una altra de les infraestructures de gran envergadura que inicia dijous la construcció és el centre d’especialitats d’alta resolució de Campanar, que comptarà amb els millors recursos assistencials pel fet de ser l’únic amb radiologia, TAC, ressonància magnètica i cirurgia major ambulatòria amb quatre quiròfans.

En concret, el centre, amb una superfície de 9.957 metres quadrats, atendrà una població de 250.000 habitants. Per fer-ho, estarà dotat de 55 consultes de 19 especialitats, amb 11 sales d’exploracions funcionals, gabinet d’endoscòpies, àrea de diagnòstic per imatge, àrea d’extraccions i laboratori. Així mateix, tindrà una àrea administrativa i de direcció del centre.