Agressió mafiosa a la subdirectora de la presó de Villena la vespra de la seua declaració contra tres funcionaris que van maltractar un intern

En el món penitenciari no es recordava un fet tan greu des dels temps de les campanyes d’ETA contra els funcionaris de presons. La subdirectora de seguretat de la presó d’Alacant II ha patit dilluns una agressió a les mans de cinc o sis encaputxats a la porta del seu domicili, just el dia abans que declarara en el marc d’una delicada investigació interna d’Institucions Penitenciàries. “Demà, calladeta”, li van dir mentre tres dels agressors la subjectaven per darrere i un altre li etzibava dos colps forts a la cara. La funcionària no ha callat i ha declarat dimarts malgrat les greus amenaces.

La dona custodiava les cintes de les càmeres de videovigilància que van captar uns fets denunciats pel col·lectiu de funcionaris de presons ‘Tu abandono me puede matar’. El 16 d’agost passat, segons va denunciar el sindicat en un comunicat, un intern amb una malaltia mental hauria agredit a uns quants funcionaris, “a qui deixa baldats a bastonades, puntellons i punyades”. Els funcionaris de la presó pretesament agredits van acabar a l’hospital “amb lesions diverses en ull, front, pòmuls i avantbraços en intentar protegir-se dels colps”.

Institucions Penitenciàries va denunciar la pretesa agressió en el jutjat de guàrdia, però, a l’hora de comprovar els vídeos de les càmeres de videovigilància, el relat dels fets de ‘Tu abandono me puede matar’ es va revelar completament fals. Les imatges mostren una “pallissa brutal” de tres funcionaris al presoner, segons fonts de la investigació. En comprovar la realitat dels fets, les perquisicions es van reorientar i el pres agredit va ser traslladat a un altre centre penitenciari a Madrid.

La subdirectora de seguretat de la presó va custodiar les imatges, seguint el protocol oficial. La dona va rebre missatges amenaçadors, segons va informar el diari Levante-EMV, en un grup de WhatsApp de ‘Tu abandono me puede matar’. La dona, en comissió de serveis a Alacant després d’haver treballat a Galícia, havia entrat en contacte amb el col·lectiu en la seua destinació anterior. “Ens ha dit Marcial [el coordinador de la plataforma a Galícia es diu Marcial González] que no agafes el telèfon. Ja veiem que t’has posicionat i de quina banda, així que no tindrem miraments amb tu. Anem pel teu director i, si hem d’emportar-te’ns per davant, ho farem. Et fotrem la vida per puta”, diu un dels missatges, enviat el 24 d’agost.

La dona va rebre un altre SMS, el 26 d’agost passat, amb el mateix to mafiós: “T’avise de part de Marcial. Parla amb ell. El teu director està utilitzant-te, ell és mort i a tu et queda molta carrera professional i nosaltres et podem ajudar. Fes com la resta de subdirectors i limita’t a seguir instruccions. Sabem que teniu imatges, esborra-les o atén-te a les conseqüències”. El missatge al·ludeix al director de la presó de Villena, Feliciano Crego, de qui demana la dimissió.

El 3 de setembre passat, la funcionària va patir, a la presó, el robatori del telèfon mòbil en què estaven emmagatzemats els missatges, encara que ja havia donat part del contingut als seus superiors i, a més, la Guàrdia Civil pot recuperar el contingut sense dificultat, segons informa el diari Levante-EMV.

El col·lectiu, que es defineix com l’“associació majoritària de treballadors penitenciaris”, tendeix a exagerar les denúncies sobre agressions en les presons per part dels interns i ha trobat en algunes televisions una plataforma ideal per a amplificar la seua versió dels fets, segons apunten fonts sindicals consultades per aquest diari. El comunicat sobre la pretesa agressió del 16 d’agost titla al centre penitenciari d’Alacant II com la “presó més perillosa d’Espanya”. No obstant això, ‘Tu abandono me puede matar’ en cap cas es refereix al fet que la presó de Villena, igual que la resta dels centres valencians, manca d’una atenció psiquiàtrica digna d’aquest nom, tal com revela un informe elaborat per l’Observatori de Drets Humans, Salut Mental i Presó de què va informar aquest diari.

La vespra de la seua declaració en el marc de la investigació interna, en què també declaren els presumptes agressors del presoner i un cap de servei, la subdirectora de la presó va patir la brutal agressió en el seu domicili. L’atac ha causat consternació en l’àmbit d’Institucions Penitenciàries. Des dels temps d’ETA, no es recordava un episodi tan greu. Lluny d’acovardir-se, la funcionària ha declarat en el marc de la investigació interna.

Els tres funcionaris implicats en la pretesa agressió al pres romanen de baixa des del 16 d’agost. Arran de l’agressió, la subdirectora de la presó de Villena va denunciar els fets davant la Guàrdia Civil, que va obrir una investigació. Les perquisicions, segons fonts de l’institut armat, podrien unir-se a les diligències obertes per l’agressió dins de la presó.

L’associació ‘Tu abandono me puede matar’ ha anunciat en un comunicat accions legals contra els mitjans que han informat de l’atac a la funcionària. Sense anomenar-la explícitament, el comunicat condemna “qualsevol fet o acte violent contra funcionaris, interns i qualsevol altra persona”. L’associació també reitera el seu suport als funcionaris de la presó de Villena “que han vist desprestigiat el seu honor i que estan assenyalats injustament per aquests fets”.

ACAIP-UGT demana que es perseguisca els “instigadors” de l’atac

La secretaria general d’Institucions Penitenciàries (IP) ha condemnat el “brutal atac” patit per la subdirectora de seguretat del centre penitenciari Alacant II. El màxim responsable d’IP, Ángel Luis Ortiz, tot just ser sabedor de l’agressió, es va posar en contacte amb ella per interessar-se pel seu estat i mostrar-li el seu suport incondicional i el de tota l’Administració penitenciària. Ortiz va posar també a la seua disposició totes les eines legals necessàries per a aclarir els fets i detindre els agressors.

L’agrupació sindical ACAIP-UGT també ha condemnat en un comunicat l’agressió. “Confiem que s’aclarisca el succés i s’actue amb contundència contra aquests delinqüents responsables d’aquesta acció”, assenyala. ACAIP-UGT, sindicat majoritari entre els funcionaris de presons, ha oferit els seus serveis a la dona agredida i ha demanat que caiga “tot el pes de la justícia” damunt els “instigadors d’aquesta acció menyspreable”.

El jurista Javier Vilalta, director de l’associació Àmbit, titla l’atac d’“acte menyspreable”. “És la punta de l’iceberg d’una realitat que l’Administració no vol veure, vivim en un estat democràtic i aquestes situacions no es poden permetre”, declara a elDiario.es. “Aquest cas denota la manca de recursos humans qualificats i la falta d’un protocol de crisi en un brot d’una persona amb problemes de salut mental”, abunda Villata, que forma part de l’Observatori de Drets Humans, Salut Mental i Presó. “Les presons necessiten més ulls i més observadors per a evitar aquestes situacions, que espere que siguen aïllades”, afig.