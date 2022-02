Així seran les Falles i la Magdalena: mascletades, Ofrena i desfilades sense control d'aforament, però amb màscara obligatòria per al públic

Les Falles de València i la Magdalena de Castelló seran les primeres festes multitudinàries d'Espanya que es podran desenvolupar amb relativa normalitat des de la irrupció de la pandèmia al març de 2020.

Dos anys després que el president valencià, Ximo Puig, anunciara la suspensió de tots dos esdeveniments, el cap del Consell ha comparegut per a detallar una sèrie de recomanacions sanitàries que els ajuntaments de cada localitat hauran d'incorporar a les seues normatives o bàndols per a l'organització de les diferents activitats festives.

Segons ha anunciat Puig, la màscara serà obligatòria en tota mena d'acte en el qual puga haver-hi risc d'aglomeracions, com mascletades, desfilades o l'Ofrena, per al públic assistent, no per als participants que podran guardar les degudes distàncies de seguretat. "La pandèmia segueix entre nosaltres", ha recordat el cap del Consell.

A més, no hi haurà controls d'aforament en aquests actes, ja que no està contemplat en la normativa general, excepte en grans esdeveniments esportius.

Quant al funcionament dels casals, carpes, colles o seus festeres en general, s'equiparan les restriccions a aquelles que estiguen vigents en l'hostaleria quant a nombre de comensals per taula o distàncies de seguretat. A més, les carpes hauran de garantir la ventilació: hauran de mantindre almenys dos laterals oberts i, si no és així, es regiran per les normes vigents per als interiors.

Les revetles i discomòbils es podran desenvolupar amb normalitat, és a dir, amb l'ús obligatori de la màscara sempre que no es consumisca.

"És hora ja de començar la primavera de la recuperació, i les Falles i La Magdalena formen part d'aqueix esperit de recuperació", ha reivindicat el president, el qual ha considerat "molt oportú" que es puguen celebrar unes festes "el més segures i el més reals possibles", però sempre amb corresponsabilitat i prevenció.