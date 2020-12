L’ús propagandístic pel PP del lliurament de targetes moneder a famílies vulnerables genera llargues “cues de la fam” a Benidorm

El govern municipal de Benidorm, en mans del Partit Popular, ha començat dilluns el lliurament de 3.000 targetes moneder destinades a les famílies més colpejades per la crisi econòmica de la COVID-19. Dotades amb 200 euros cadascuna per a consumir en productes d’alimentació i de primera necessitat en els comerços de la ciutat fins al pròxim 20 de gener, han portat dilluns milers de persones a esperar en una cua quasi quilomètrica des d’abans de les 9 del matí, hora en què s’obrien les portes del centre juvenil on va començar l’actuació.

Sorpresos pel devessall, alguns veïns van criticar “les formes” amb què l’Ajuntament va optar pel lliurament de la coneguda com a Benidorm-Card, un recurs a què només poden accedir les persones vulnerables que ja estan incloses en la línia d’Ajuda a Famílies del consistori. Durant l’espera en la cua, en les xarxes socials es podien llegir crítiques d’usuaris in situ. “Em sembla vergonyós que estiguem unes 1.000 persones esperant la targeta de comerç que se’ns ha concedit… podrien haver-la enviada, haver-la feta per barris, però ací estem des de les 9”, deia una dona.

L’Ajuntament confirma que han sigut precisament 1.000 les persones beneficiades d’aquest servei fins a les tres de la vesprada en un lliurament que es prolongarà fins dimecres. “Això és el més vergonyós que he vist en 9 anys de regidor”, ha explicat a aquest mitjà Rubén Martínez, portaveu del grup municipal del PSOE. “Ja els vaig avisar en el ple extraordinari que vam tindre perquè s’aprovara aquesta mesura que això passaria i els vaig avisar que no ens agradaria que fora un reclam electoral”, afig.

Per aquest motiu, socialistes i Ciutadans, el segon partit de què es compon l’oposició, han anunciat la presentació d’una queixa al Síndic de Greuges “per la utilització partidista que fa el Partit Popular en el lliurament públic de targetes moneder que són entregades per càrrecs de confiança del Partit Popular amb supervisió de la pràctica totalitat dels regidors del govern local”, asseguren, i aporten imatges d’aquestes persones en les instal·lacions municipals.

Així mateix, Martínez ha advertit que “hi ha càrrecs de confiança del Partit Popular manejant dades de caràcter reservat, un procediment totalment irregular des del punt de vista del reglament comunitari de Protecció de Dades, per a entregar les targetes”. Una circumstància que, segons ha afegit, reflecteix “el propòsit del Partit Popular, que fent vindre fins ací a totes aquestes persones, vol intentar traure un rèdit electoral”.

El líder socialista també ha qüestionat les mesures de seguretat, perquè, si bé és cert que a la plaça de l’Ajuntament la distància entre les persones sol·licitants era àmplia, en la resta dels carrers fins a la plaça de bous, “estaven molt juntes sense respectar la distància de seguretat i sense ser controlades per la Policia Local”.

De la seua banda, el portaveu de Ciutadans, Juan Balastegui, ha retret també al govern popular que “estiga sotmetent a la població de Benidorm a aquestes cues en un moment en què toca tot el contrari, ja que hi ha altres mètodes molt més eficaços, com vam dir en el ple, per a poder ajudar la gent”. I ha afegit que “és lamentable veure aquestes cues amb persones aguantant des de les huit del matí perquè els donen aquesta targeta moneder”.

Més reaccions

Preguntada la portaveu de les kellys de Benidorm, Yolanda García ha qualificat les imatges de les cues de “vergonyants”. “Em pregunte per què les ajudes a empresaris i autònoms no es donen de la mateixa forma que a les persones vulnerables, obligant-los a fer cua”.

Després de criticar, com ha vingut insistint des de fa anys, que el model turístic en què es basa Benidorm “no porta cap riquesa, com ens deien, com estem veient ara amb la pandèmia”, assegura que la imatge d’aquesta cua atempta contra la dignitat de les persones: “M’ha recordat els senyorets repartint caritat per Nadal”

Finalment, el PP ha eixit al pas de les crítiques per valorar la seua mesura, dotada amb 600.000 euros. “PSOE i Ciutadans fan una valoració injusta d’una ajuda directa i d’un mètode ràpid i efectiu de fer-la arribar”, ha dit Laura Caselles, portaveu de l’equip de govern. Caselles ha justificat les cues en el fet que aquesta iniciativa “exigeix un suport físic, la targeta, que ha de donar-se als beneficiaris, que en molts casos no tenen correspondència amb els padrons locals del moment de la petició o fins i tot han canviat de número de telèfon mòbil”.

De la seua banda, l’alcalde Toni Pérez, que dies arrere assegurava que aquesta iniciativa era un exemple “d’economia circular”, dilluns s’ha referit a la llarga cua com “l’onada de l’esperança; no la de la fam”, i ha acabat criticant la resta de les administracions: “Estem sent lleials al comportament i a l’acció del Govern d’Espanya i de la Generalitat Valenciana”. L’alcalde ha afegit que “les cues de la fam són les que estan creat ells amb la seua falta de gestió”.