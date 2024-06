Aliança editorial d'elDiario.es amb lamarinaplaza.com

Dos diaris digitals de referència en l’àmbit de la comunicació a la Comunitat Valenciana, elDiario.es i lamarinaplaza.com han decidit unir els seus esforços per completar una aliança editorial i comercial que ampliarà la cobertura informativa de tots dos mitjans. Aquest acord entre un mitjà de cobertura autonòmica i estatal com elDiario.es i un altre comarcal com lamarinaplaza.com arriba després d'un període previ de col·laboració i aspira a ampliar la mirada sobre la realitat informativa valenciana.

Es tracta de dos mitjans creats per periodistes que uneixen els seus esforços en l'aposta pel periodisme rigorós i honest, sense concessions, una característica que ha sigut clau en una decisió que beneficiarà ambdues parts però que, sobretot, pretén ser una garantía de qualitat per a la comunitat lectora. Els lectors i lectores tindran la possibilitat d’accedir als continguts d’un mitjà des de l'altre, uns continguts que al mateix temps podran ser compartits en funció del seu interès informatiu.

L’inici d’aquesta nova etapa pretén també ser el començament d’un camí més llarg que possibilite que la informació i el periodisme de proximitat, aquell que es fa a les localitats i comarques valencianes, tinga la presència que mereix en la cobertura de l’actualitat que més directament concerneix i apel·la al ciutadà, des d’una mirada àmplia i general del país. A més, aquest periodisme local i de proximitat tindrà visibilitat més enllà de l'àmbit autonòmic, la qual cosa donarà molta força i ressonància als temes que preocupen la gent en el territori. El model d'elDiario.es és precisament donar visibilitat al que passa en tots els territoris, no sols a Madrid o Barcelona

La suma de tots dos col·lectius lectors fa d’aquesta aliança una de les més importants del panorama periodístic valencià, entre altres coses perquè tots dos mitans nadius digitals gaudeixen d’una important comunitat de socis que ens ajuden a mantindre la independència informativa.

En uns temps en què el periodisme és qüestionat i combatut des de diferents fronts, la nostra intenció sempre serà allò que expliciten les nostres capçaleres: fer “periodisme, a pesar de tot”, i fer “periodisme, passe el que passe”.