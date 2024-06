Almussafes busca diversificar la seua indústria per a evitar la dependència de l’automoció amb un futur de Ford incert

L’anunci de Ford aquesta setmana que prescindirà en la seua factoria d’Almussafes d’un terç de la seua plantilla a través d’un ERO (expedient de regulació d’ocupació) ha caigut com una bomba entre els treballadors, els sindicats i les administracions. Suposa en xifres concretes que 1.622 persones es quedaran sense faena dels 4.800 que hi ha actualment.

Però no per dur aquest anunci és inesperat, i és que la tendència des de l’any 2015 ha sigut a la baixa en l’ocupació. Aquell any va marcar el rècord de treballadors amb uns 10.000 llocs de treball. És a dir, en nou anys la companyia de l’oval es quedarà quasi en un terç de la plantilla que va tindre en la seua esplendor, malgrat totes les injeccions d’ajuda pública que ha rebut.

I, com és normal, això no ha passat desapercebut per a Almussafes, el municipi que allotja des del 1976 la multinacional americana. L’empresa ha arribat a tindre més treballadors que habitants la població de la Ribera Baixa, que no arriba a 9.000. Ara, els veïns ja són més que els treballadors. Aquest pes específic de la planta automobilística va atraure molta indústria a Almussafes, en bona part accessòria de la Ford dins del sector. Amb el refredat de la multinacional, tots els altres agafen pulmonia.

Precisament aquesta setmana l’alcalde de la localitat, el socialista Toni Gonzàlez, assenyalava: “Un dels nostres objectius principals és diversificar l’àrea industrial d’Almussafes, amb la finalitat d’evitar una dependència excessiva del sector de l’automoció”. Aquesta manifestació la feia alhora que explicava l’Ivace (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) ha concedit al municipi una subvenció d’1,2 milions d’euros per a millorar les seues àrees industrials, quantitat que completarà l’Ajuntament amb 300.000 euros de recursos propis.

Aquesta diversificació industrial, segons l’Ajuntament, ha de servir per a canalitzar la sagnia que pateix el sector i que ha fet Almussafes tan dependent. “Es tracta d’una actuació imprescindible per a atraure noves inversions, per a aconseguir que noves empreses s’instal·len en la nostra zona industrial i, d’aquesta manera, continuar creant riquesa i ocupació”. Les noves empreses, apunta, ajudaran a diversificar el sector industrial.

Toni Gonzàlez, que també és el president de l’Associació Espanyola de Municipis de l’Automoció, afirmava fa unes setmanes que la situació laboral de Ford és “dramàtica”, però encara es mostrava confiat que a partir del 2026 se sume un nou tipus de vehicle al que queda en producció i que per al 2027 o el 2028 arribe la confecció de cotxes elèctrics en la planta d’Almussafes. “Aquesta és l’única manera que aquesta indústria siga viable en els pròxims anys”, assegura. La diversificació industrial que persegueix el municipi es concep com la manera de no posar tots els ous en la mateixa cistella.