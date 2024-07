Una altra sentència avala el rescat públic de les ITV valencianes: les empreses ho sabien amb “dos anys d’antelació”

Nou revés judicial a les empreses adjudicatàries de les estacions de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) el procés de privatització de la qual, pilotat en el seu moment per Eduardo Zaplana, va revertir l’anterior Govern autonòmic del Pacte del Botànic. Una sentència de la secció cinquena de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha reiterat l’aval a la reversió desestimant un recurs de l’empresa Applus Iteuve Tecnology SL. La firma considerava que la decisió de revertir la privatització vulnerava “flagrantment” la normativa en matèria de contractació i imposava un “contingut impossible”.

No obstant això, l’alt tribunal autonòmic recorda que “l’empresa, amb dos anys d’antelació, sap que la concessió no es prorrogarà i haurà d’entregar les instal·lacions en la data de finalització [del contracte]”.

Encara que reconeix que “algunes” de les instruccions són “difícils de complir” d’acord amb el “curt” període de temps entre la notificació de la resolució de la Generalitat Valenciana i la finalització del contracte, també conclou que Applus Iteuve Tecnology SL “no acredita que no s’haja pogut fer el traspàs o conseqüències negatives per a l’empresa”.

La mateixa secció cinquena de la Sala Contenciosa del TSJCV segueix en la mateixa línia pel que fa als recursos de les antigues empreses adjudicatàries. D’una banda, va descartar la indemnització sol·licitada per Valenciana de Servicios ITV SA, Applus Iteuve Technology SL i ITV de Levante SA. A més, ja va avalar la recuperació del servei en un altre recurs, entre altres sentències.

L’última sentència descarta que la via de fet –casos d’actuacions sense cobertura jurídica, que prescindisquen del procediment establit legalment o d’un òrgan manifestament incompetent– al·legada per l’empresa. “De manera manifesta”, conclou el TSJCV, “no hi ha via de fet, ja que no es tracta d’actuacions que prescindisquen per complet del procediment legalment establit o en què actue un òrgan manifestament incompetent”.

“El fet que acabada una concessió que ha durat 25 anys d’un servei públic com la ITV hi haja detalls que han de resoldre totes dues parts una vegada acabada la concessió no desemboca en una via de fet”, recorda la sentència.

L’empresa també al·legava que les instruccions de la Generalitat Valenciana per a la reversió incloïa un “contingut material impossible”. No obstant això, la sentència, que no és ferma, respon: “No les veiem de contingut impossible”.