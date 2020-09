Una altra sentència del TSJ eleva a 400 milions el forat de la gestió del PP a la Ciutat de la Llum d'Alacant

El Tribunal Superior de Justícia ha condemnat a la Generalitat Valenciana a indemnitzar amb 20 milions més als propietaris dels terrenys en els quals se situa la Ciutat de la Llum d'Alacant per les expropiacions dutes a terme pel Govern valencià en l'època del popular Eduardo Zaplana al capdavant del Consell -l'expropiació es va realitzar en 1999 i en aqueixos terrenys es va construir un complex cinematogràfic que ha acabat sent un fracàs-.

Aquesta quantitat se suma als 40 milions d'euros que ja s'havien pagat per aquest concepte, amb el que l'operació impulsada pel Partit Popular de Zaplana sobre uns terrenys situats en primera línia marítima d'Alacant acabarà costant a les arques públiques 60 milions d'euros, "a més de perdre bona part del sòl de més valor", explica Antonio Rodes, director de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, que gestiona el complex, qui lamenta que s'haja d'afrontar aquesta "nova factura" en el "pitjor moment, quan es necessiten els recursos per a la recuperació econòmica post-COVID i per a la sanitat".

En 2015, quan Ximo Puig i el Botànic van arribar al Govern, l'activitat a la Ciutat de la Llum estava paralitzada per Brussel·les i l'explotació anul·lada pel Tribunal Suprem. "Quedava alguna cosa?", es pregunta Rodes, i ell mateix respon: "Sí, una anotació comptable de 380 milions d'euros, als quals ara cal sumar 20 milions més i restar terrenys". "Un forat de 400 milions per la nefasta gestió del PP sense que els valencians tinguem activitat ni bona part del sòl de més valor. Aqueixa és la reconeguda capacitat de gestió del PP", conclou el director de la Societat de Projectes Temàtics.