Antifrau detecta que l’Ajuntament de Bétera va fraccionar 102.260 euros en 28 contractes menors de marxandatge

L’Agència Valenciana Antifrau (AVA) ha demanat a l’Ajuntament de Bétera, governat per la popular Elia Verdevío, que valore l’obertura d’expedients interns per a analitzar la procedència d’exigir responsabilitats entre el seu personal administratiu i càrrecs electes pel fraccionament de 28 contractes menors, adjudicats entre el 2021 i el 2022 en concepte de marxandatge per un valor global de 102.260,58 euros. “S’han excedit els límits de quantia de la contractació menor, sense que consten advertiments legals per part de la secretària, de la intervenció ni de l’àrea de contractació”, segons indica l’informe d’Antifrau a què ha tingut accés elDiario.es. “Es tracta de necessitats”, recorda l’Agència Antifrau, “que no podien ser adjudicades a través del procediment de la contractació menor, pel seu caràcter estructural, recurrent i repetitiu”.

L’organisme que dirigeix Joan Llinares va rebre una alerta anònima sobre les presumptes irregularitats en la contractació per part de diferents àrees del consistori del subministrament d’articles de publicitat com ara gorres, samarretes, ventalls, bosses, polseres, xapes i calcomanies, entre altres, per a la celebració d’efemèrides i aniversaris.

Antifrau, després d’analitzar els expedients, ha detectat que no sempre consta acreditat que se sol·licitaren diversos pressupostos i fins i tot que en alguns casos s’adjudica “directament”. També “consten presentats pressupostos amb anterioritat a l’informe de necessitat de l’expedient”, afig. A més, cada regidoria tramita els contractes menors amb “criteris diferents” i, en tots els casos analitzats, no consta com es calcula el preu estimat.

L’AVA també ha trobat diversos contractes menors adjudicats a una oferta de preu més elevat, “sense justificar les causes”. Llevat d’un expedient, la resta no incorporen informes jurídics sobre la utilització del contracte menor “en relació amb la reiteració” i els “excessos de quantia”, explica l’informe d’Antifrau.

En tres contractes de l’Àrea de Cultura, tots destinats a plasmar en samarretes, camises i ventalls els dissenys encarregats a Francis Montesinos en ocasió de les festes locals de les Alfàbegues del 2021 suspeses a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19, Antifrau al·ludeix a la “rellevància especial” de les irregularitats, amb el “mateix objecte” i, l’últim, a manera d’“ampliació”, una “figura no regulada en la normativa”, indica l’informe.

En el primer contracte, no consta “qui va sol·licitar el pressupost, quan, ni a través de quin mitjà va tindre entrada a l’Ajuntament, que és a més anterior a l’informe de necessitat”. Les 50 samarretes tenien un import per peça de 108,9 euros.

D’altra banda, Antifrau també detecta que, en altres àrees i en molts casos, “s’adjudiquen en un gran nombre de contractes i se sol·liciten ofertes, si no s’encarreguen directament, a les mateixes empreses”.

L’organisme recomana a l’Ajuntament de Bétera que inicie el procediment de revisió d’ofici dels 28 contractes, per “fraccionament indegut”, amb vista a declarar la nul·litat de ple dret, i que dissenye una “planificació adequada” de la contractació. També recomana al consistori l’elaboració per a tots els serveis municipals d’“instruccions específiques i concretes” sobre la contractació menor.