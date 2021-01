Antifrau investiga a l’Ajuntament d’Oriola per una permuta que regularitza l’apropiació d’uns terrenys per part de l’Església

L’Agència Antifrau investiga l’Ajuntament d’Oriola per una permuta entre el consistori i el bisbat que implica cedir a l’Església uns terrenys que es va apropiar de manera irregular fa 20 anys. L’ajuntament, un dels baluards del PP a la Comunitat Valenciana, buscava amb la permuta resoldre l’incompliment d’un acord subscrit el 1999 entre el consistori i la diòcesi per a l’ampliació d’un col·legi concertat i evitar un judici amb l’Església. L’apropiació irregular, denunciada per l’oposició, es remunta al mandat de la secretària general hui del PP de la Comunitat Valenciana, Eva Ortiz, llavors regidora d’Urbanisme i Patrimoni a Oriola, sota la gestió de la qual va véncer l’acord que va desencadenar una sèrie de reclamacions encreuades.

L’Ajuntament d’Oriola va subscriure el 1995 un acord amb la diòcesi d’Oriola-Alacant i la Universitat d’Alacant per a crear un campus al municipi del Baix Segura, segons l’informe municipal a què ha tingut accés elDiario.es. Quatre anys després, el 1999, un centre educatiu religiós –el col·legi diocesà Santo Domingo– va sol·licitar una cessió dels terrenys emmarcats en el primer acord, alhora que el centre educatiu va passar a ser concertat amb el vistiplau de la Generalitat. Els terrenys contigus al col·legi es van cedir a canvi que la diòcesi es comprometera a urbanitzar-hi i edificar-hi en el termini màxim de cinc anys. En cas contrari hauria de tornar-los. A més, el 2004, un altre col·legi diocesà –l’Oratorio Festivo San Miguel– va ocupar uns terrenys de l’ajuntament sense autorització per construir-hi unes pistes esportives, terrenys que l’ajuntament ha inclòs en la proposta de permuta. L’ajuntament popular, denuncia l’oposició, no va alçar ni una acta per infracció urbanística.

El 2012, amb l’entrada dels Verds en l’alcaldia amb el suport del PSPV i Centre Liberal Renovador –una agrupació municipal–, l’ajuntament va requerir a la diòcesi i al col·legi Santo Domingo que tornara a l’Administració les finques, una petició que va reiterar un any després. El col·legi va respondre que no havia acabat la construcció de les aules i el bisbat va plantejar una proposta de permuta, reconeixent, segons l’informe, que una de les parcel·les forma part de les pistes esportives del centre educatiu. L’ajuntament va insistir repetides vegades que l’acord s’havia incomplit i va exigir la reversió dels terrenys, i va exigir a més a l’Església que “procedira a la rectificació immediata de la immatriculació de la finca”. El 2015, l’Ajuntament va donar per extingit el dret de superfície que havia atorgat a la diòcesi d’Oriola-Alacant, que va interposar dos anys després un recurs en els tribunals.

De nou amb un govern popular, liderat per Emilio Bascuñana, ajuntament i bisbat van acordar parar el procés judicial i es va reactivar la idea d’una permuta per a resoldre l’embolic. L’acord estableix que la diòcesi es desprendrà de l’església de Sant Agustí –en estat semiruïnós, segons l’oposició– i, a canvi, l’Ajuntament cedeix dues finques, una parcel·la que ja ocupa un dels centres educatius i 42.000 euros en efectiu per la diferència de valor.

L’oposició municipal, composta pel PSPV, Compromís i Cambiemos Orihuela, va reclamar al març de 2019 que es paralitzara l’acord i va plantejar dubtes sobre la valoració econòmica. La portaveu socialista, Carolina Gracia, va denunciar en el ple que l’acord era perjudicial per al municipi i afig a aquest diari que “és una operació que no s’hagué de fer mai. L’Ajuntament va haver d’actuar des del principi”, expressa sobre la regidoria que dirigia Ortiz, també tinenta d’alcalde. El portaveu de Cambiemos llavors, Carlos Bernabé, va denunciar que estava “regalant-se” sòl públic al bisbat, un sòl del qual s’havia “apropiat irregularment” pel fet d’incomplir l’acord del 1999. Ciutadans, soci de Govern del PP, també va demanar paralitzar la permuta a l’espera de poder analitzar tota la documentació. El responsable mateix de Ciutadans, partit que hui deté responsabilitats en Urbanisme, reconeix en un article d’opinió en un diari local que l’Església té ocupades dues parcel·les que no li corresponen.

La permuta va quedar paralitzada ateses les alertes de l’oposició, però el regidor d’Urbanisme, José Aix, va emetre al novembre un comunicat després d’una trobada amb responsables del bisbat i del centre educatiu per a “desbloquejar i solucionar aquesta situació urbanística”. L’expedient està en l’Agència Antifrau a l’espera d’una resolució.