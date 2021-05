Un any acompanyant el personal mèdic per “humanitzar” l’atenció: “Els vam veure al límit, al doble de l’esforç”

Acostar el sistema públic de sanitat als usuaris i mostrar les pràctiques més humanitzades va ser el primer objectiu que es van plantejar Vicent Peris i Claudia Reig a mitjan 2019 amb el projecte Crònica mèdica. El tàndem que està darrere de la productora audiovisual Barret Films pretenia posar en valor la sanitat pública amb un seguiment de diferents perfils laborals en les seues jornades i va plantejar la producció a la televisió pública valenciana À Punt i a la Conselleria de Sanitat, rescatant el nom d’una revista valenciana de divulgació científica que va recuperar el doctor Peset Aleixandre en els anys previs a la Guerra Civil.

Amb els perfils mèdics seleccionats, les autoritzacions concedides i l’inici dels enregistraments van arribar sis mesos després la pandèmia, el confinament i l’estat d’alarma, que va revolucionar tot el sistema sanitari i va trastocar per complet les activitats dels professionals. Així doncs, Crònica mèdica es va convertir en un relat en primera persona de la saturació del personal sanitari i de com “han donat el 200%” durant més d’un any; de la quotidianitat a l’anomenada nova normalitat en els serveis d’atenció primària i hospitalària, els centres de trasplantaments, els serveis d’oncologia, les cures pal·liatives o les consultes en l’entorn rural.

“Hem volgut retratar l’esforç dels sanitaris per a mantindre una assistència de qualitat en la resta de patologies i serveis” al marge de la Covid-19, expliquen els productors. “Amb el sistema de salut a la vora del col·lapse, les dones continuen parint, els pacients amb càncer necessiten els seus tractaments i la gent al final de la vida necessita suport pal·liatiu”, afigen.

“Els vam veure al límit, al doble de l’esforç”, explica Peris a elDiario.es, i insisteix que la sèrie documental no busca fer un diagnòstic del sistema públic de salut, però sí posar en valor la professionalitat de cara a l’usuari i els mateixos treballadors. “El dret a l’atenció sanitària ha sigut una de les conquistes socials més importants de la segona meitat del segle XX. Un bé públic equiparable al dret al vot, l’educació o les pensions. Un dret garantit per la nostra sanitat pública. És fonamental que el públic conega en profunditat un sistema del qual és subjecte de dret. Posar en valor la sanitat pública, d’una manera crítica, és abordar un fet cultural i aportar elements per a un debat que ens ajude a continuar progressant com a societat”, indiquen Peris i Reig.

La sèrie documental conclou dilluns amb l’emissió del sisé capítol, però romandrà en la plataforma web d’À Punt Mèdia. Per a Peris, acompanyar els sis professionals durant la pandèmia ha sigut “un privilegi”. “Volíem parlar dels professionals que es desviuen pels malalts. S’han reinventat”, expressa, amb esperança que el documental contribuïsca a dignificar els serveis públics. “Convidem el pacient a reflexionar quan esperes en el centre de salut; potser, quan no t’atenen puntualment, és perquè qui està dins de la consulta necessita aquest temps”, alhora que fa una crida als metges a empatitzar, a “entendre que, quan estem malalts el món es para, ens posem a les seues mans i els professionals han de saber-ho”.

Juntament amb les emissions en televisió, el projecte incorpora un lloc web, un canal de Telegram i un perfil d’Instagram com a finestres de difusió complementàries que ampliaran el contingut i les històries que s’han incorporat al projecte. En el web, el públic podrà trobar més continguts dels protagonistes –biografies, entrevistes i contingut al marge del televisat– així com lectures relacionades i bases de dades del sistema sanitari. El projecte es complementa amb un destacat de referents històrics de la medicina i ressalta l’aportació invisibilitzada de les dones a la salut.