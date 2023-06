Un assessor de Camps contradiu Ricardo Costa en Gürtel i nega l’amistat d’un “personatge pintoresc” com El Bigotes

“Amb Álvaro Pérez no tenia cap relació, era gent totalment diferent d’ell”. Així ha negat Mateo Castellar, assessor del gabinet de Francisco Camps, l’amistat entre l’expresident popular de la Generalitat Valenciana i el delegat de la trama Gürtel a València durant la sessió de dimarts en el judici per la peça separada 5 de la causa que se celebra en l’Audiència Nacional. El testimoni ha assegurat que va tindre “algun tracte” amb amics personals de Camps i ha negat que El Bigotes s’emmarcara en el perfil d’amistats de l’expresident autonòmic. “És un personatge molt pintoresc”, ha dit en referència a Álvaro Pérez. “El tipus d’amics del president és un perfil de gent molt més discreta”, ha afegit.

La declaració del testimoni contradiu de pla la confessió de Ricardo Costa, ex-secretari general del PP valencià, segons la qual va presenciar trobades entre El Bigotes i Camps en el Palau de la Generalitat. L’expresident autonòmic va matisar la seua relació amb Álvaro Pérez i la va emmarcar en l’àmbit estrictament “professional”, malgrat les afectuoses converses telefòniques interceptades per la Policia en què diu “et vull” a El Bigotes fins a huit vegades. El Bigotes va declarar davant el tribunal que Camps el va ajudar i va confirmar l’amistat entre tots dos.

Per part seua, Costa va especificar, a preguntes del lletrat de Francisco Camps, que havia dint amb l’expresident autonòmic i el delegat de la trama Gürtel a València, en el Saló Daurat del Palau de la Generalitat “diverses vegades”. No obstant això, el penalista Pablo Delgado ha aprofitat la declaració de Mateo Castellar, testimoni a petició de la defensa de l’exdiputat del PP també acusat David Serra, per a tractar d’afeblir la confessió de Ricardo Costa, amb què Anticorrupció pretén apuntalar l’acusació.

El testimoni ha explicat que el 2009, arran de les detencions i els escorcolls del cas Gürtel, va repassar l’agenda de Camps: “Aquest exercici vaig buscar [en l’agenda] Correa i a Álvaro Pérez i aquesta gent que anava eixint en premsa i em va estranyar perquè mai vaig veure que hagueren passat per Presidència en el temps que jo hi vaig estar”. També ha qüestionat que l’expresident dinara amb Costa i El Bigotes en el Saló Daurat del Palau de la Generalitat. “En el Saló Daurat és impossible, és com muntar una taula en un camp de futbol, no té cap sentit, no hi havia menjades allí, estava reservat per a actes institucionals”, ha afirmat.

El Bigotes “no passava desapercebut”

Mateo Castellar ha reconegut que va veure a Álvaro Pérez en els actes del PP valencià. “Estava més en la part organitzativa del partit treballant i veient que tota l’escenografia funcionara”, ha relatat. El testimoni ha especificat que El Bigotes s’encarregava dels “micros, altaveus i la megafonia” dels actes de la formació. “Era un personatge que no passava desapercebut”, ha postil·lat.

A més, ha afirmat que no va rebre cap instrucció “ni directament ni indirectament” per a contractar o afavorir les empreses de la xarxa Gürtel. El testimoni també ha negat haver rebut “cap pressió” per a contractar a Orange Market per als esdeveniments com l’Open de Tennis mentre va ser director general d’Esports del Govern de Camps. Castellar ha indicat que el seu departament tan sols va gestionar factures menors corresponents a les edicions del 2006 i del 2007 de l’esdeveniment esportiu.

El testimoni, a més d’assessor del gabinet de Francisco Camps i d’alt càrrec del seu Govern, també ha format part del despatx Sánchez de León Abogados, vinculat a l’exportaveu i ex-vicepresidenta de l’executiu popular, Paula Sánchez de León. Aquesta última, durant la seua declaració com a testimoni en el judici del cas Gürtel, també va negar que Camps mantinguera amistat amb El Bigotes.