Autorització prèvia o ratificació: les dues vies jurídiques de la Generalitat Valenciana per a mantindre el toc de queda sense estat d’alarma

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat que demanarà al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) que “ratifique” el manteniment del toc de queda més enllà de la finalització de l’estat d’alarma el pròxim 9 de maig. Com es demana permís per a prolongar una mesura que restringeix un dret fonamental com és la llibertat de moviment?

En la jurisdicció contenciosa administrativa hi ha dues vies perquè una Administració autonòmica veja avalada una norma que afecta drets fonamentals de la ciutadania, com el toc de queda. Així doncs, la Generalitat Valenciana pot usar davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) la via de l’autorització prèvia o la via de la ratificació (una vegada s’ha publicat la resolució ferma).

Fins ara, la secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ-CV ha sigut l’encarregada de decidir sobre les mesures sanitàries que han afectat els drets fonamentals, avalant les mesures de la Conselleria de Sanitat i Salut Universal. No obstant això, en una interlocutòria del 27 d’octubre passat, els magistrats suggereixen a l’executiu de Ximo Puig que opte per la via de l’autorització prèvia.

Aquesta via, que els magistrats recomanen per “més ortodoxa”, requereix que l’Advocacia, que deté la representació de la Generalitat Valenciana, plantege la qüestió amb una certa antelació i en dia hàbil.

La resolució considerava que si l’Administració “ha de disposar dels necessaris elements de judici amb la suficient anticipació”, la possible pròrroga sol·licitada “hauria de ser-ho via autorització judicial, no ratificació”. “Òbviament, això ho serà només per al cas que es fera necessària la pròrroga i no estiguera vigent en aquest moment l’estat d’alarma”, advertia la interlocutòria.

Al final de l’octubre passat, arran de l’agreujament de la situació sanitària de la pandèmia, el TSJ-CV va ratificar les mesures addicionals de la Generalitat, com el toc de queda entre la mitjanit i les sis de la matinada, a més de la limitació a un nombre màxim de sis persones en les reunions de caràcter familiar o social.

En tot cas, és l’òrgan jurisdiccional contenciós administratiu el que controla, mitjançant qualsevol de les dues vies, la “proporcionalitat de les mesures sanitàries quan suposen una privació de la llibertat o d’un altre dret fonamental”, segons la doctrina del Tribunal Constitucional.

Quan l’Administració, per raons d’urgència (com va ser el cas del confinament dels col·legis majors Galileo Galilei o Ausiàs March arran de sengles brots de coronavirus) actua primerament i demana la ratificació després, han de donar-se dos requisits perquè la decisió estiga legitimada constitucionalment, tal com ha explicat repetides vegades la secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa.

D’una banda, que hi haja raons urgents perquè les autoritats sanitàries hagen d’actuar immediatament (amb independència que, una vegada materialitzat l’acte administratiu, haja de recaptar la intervenció judicial per garantir els drets i les llibertats afectats) i, a més, que la mesura a adoptar siga imprescindible per a la preservació de la salut pública.

A la Generalitat Valenciana li queden dos dies hàbils (dijous i divendres) per a sol·licitar la via de l’autorització prèvia, abans que decaiga l’estat d’alarma diumenge.