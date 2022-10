Avança la tramitació de la Llei de canvi climàtic amb discrepàncies sobre els impostos ambientals

El ple de les Corts Valencianes continua la tramitació de la Llei de canvi climàtic amb discrepàncies entre els socis de Govern sobre els impostos ambientals. Dijous la cambra rebutja l’esmena a la totalitat presentada per Vox, que es queda només en l’intent de tornar la norma al Consell, adduint que respon a criteris ideològics, que els tributs són perjudicials per a l’economia i que el Govern està condicionat per lobbies.

La qüestió de la fiscalitat divideix els socis del Pacte del Botànic, que treballen en les esmenes parcials a la norma juntament amb Ciutadans. La llei, que ja està tres anys en elaboració per part de la Conselleria de Transició Ecològica, de Mireia Mollà, projecta un impost per a les matriculacions de vehicles contaminants, un altre per a grans superfícies comercials –perquè atrauen vehicles privats– i grava les emissions contaminants de la indústria. A més, estableix la possibilitat d’estudiar gravàmens per al sector turístic, a fi de transitar cap a un model amb menys impacte climàtic.

La consellera de Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha reclamat a les Corts Valencianes “interpel·lar la societat per a una realitat inqüestionable”, i donar suport a una norma que té mesures sobre efectes ja visibles: el calfament de la Mediterrània, l’augment de temperatures i els fenòmens extrems, que provoquen “pèrdua de vides”. La norma planteja “una acció i una resposta”, ha insistit.

La llei marca com a objectiu, d’acord amb les línies fixades per la Unió Europea, reduir un 40% les emissions de CO₂ el 2030 i declarar la neutralitat d’emissions el 2050. En matèria de consum d’energia, l’objectiu es fixa en una reducció del 35,4% el 2030 i s’estableix com a objectiu que el 42% de l’energia consumida el 2030 siga procedent de fonts renovables.

Malgrat que el PSPV, Compromís i Unides Podem han presentat mig centenar d’esmenes conjuntes, els socialistes n’han individualitzat sis per a alleujar la càrrega tributària a pimes, turisme i sector ceràmic, que defensen al·ludint al context econòmic. La portaveu del PSPV, Ana Barceló, apunta la inflació com a raó per a evitar augmentar la càrrega tributària en alguns sectors i creu que en el cas de la ceràmica, que ja compra drets d’emissió, “seria una doble imposició”. No obstant això, el parlamentari David Calvo, negociador de la norma, ha defensat en el debat a la totalitat que la llei busca fonamentalment “matricular vehicles menys contaminants, que la indústria emeta menys gasos d’efecte d’hivernacle i es facen vectors més nets cap als pols de consum”.

La síndica socialista ha posat l’accent en el fet que la norma “no pretén ser impositiva” i que “en tots els sectors hi ha una consciència elevadíssima” per a contribuir a mitigar l’emergència climàtica. Compromís i Unides Podem confien que el seu soci de Govern siga “fidel i honest” a la proposta “ja acordada pel Govern” i ha sostingut que les esmenes han de ser “coherents”. Papi Robles, síndica dels valencianistes, ha subratllat que el règim fiscal serveix perquè les indústries que contaminen més paguen més impostos, amb l’objectiu de disposar d’un “calaix de diners” per a facilitar la reconversió dels sectors.

En el debat, els grups de Govern han mostrat unitat en el rebuig a l’esmena a la totalitat de Vox, que posa en dubte els informes que avalen l’impacte humà sobre el canvi climàtic. Els diputats d’extrema dreta apunten que en els segles passats ja s’han donat diferents etapes climàtiques, assenyalant, per exemple, que una de les causes de la caiguda de l’Imperi romà va ser una època de grans gelades. “Davall de la glacera dels Alps ha aparegut una calçada romana”, “després va vindre una etapa freda, al final de l’Imperi: el Rin es va gelar i el van creuar els bàrbars”, ha argumentat Vox.

“A causa de l’activitat de Trump, Vox i altres éssers malignes, a un programa ideat per un profeta 2030 li pose les dades que em dona la gana i ix com a resultat que el 2050 el planeta estarà a 50° graus si Sánchez, Greta i Bill Gates no ho remeien”, ironitzava el diputat José Luis Aguirre, davant la mirada atònita dels parlamentaris del Botànic.

La diputada d’Unides Podem Beatriu Gascó ha respost a Vox que aquesta norma, a més de lluitar contra l’augment d’emissions, té un factor social: “És una oportunitat davant d’una societat individualista, consumista, amb un nivell de malalties mentals provocades per aquest sistema social. El canvi climàtic pot ser una oportunitat, la gent està entenent que la comunitat ha de donar resposta i s’ajuda, braç a braç. No és un castic”, ha incidit.

Per part seua, Ciutadans no està d’acord amb el règim impositiu de la llei perquè creu que “ofegaria les empreses”, però advoca per presentar esmenes a la norma i votar en contra de la devolució, una posició similar a la que ha defensat el PP, que ha preguntat si s’alinea amb la norma estatal i creu que amb els impostos hi ha risc que les empreses se’n vagen de la Comunitat Valenciana o tanquen.