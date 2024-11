Badenas passa de la DANA: el tinent alcalde de Vox a València se’n va de cap de setmana i falta a reunions de treball

Milers de voluntaris i d’efectius de cossos de seguretat de tot Espanya van estar el cap de setmana passat 9 i 10 de novembre en les zones afectades per la DANA ajudant en les faenes de neteja i reconstrucció, entre les quals, les pedanies de la Torre, el Forn d’Alcedo i Castellar-l’Oliveral, a València, on hi ha hagut almenys 13 morts.

A més, responsables de l’equip de Govern, en aquest cas del PP, com la mateixa alcaldessa, María José Catalá, o el portaveu del grup municipal popular, Juan Carlos Caballero, van estar diumenge en el post de comandament avançat supervisant diverses qüestions relacionades, per exemple, amb la reobertura del col·legi públic Pare Manjón. El portaveu del grup municipal socialista, Borja Sanjuán, va estar col·laborant en el repartiment de material amb l’associació Nova Opció, segons fonts del PSPV, mentre la portaveu de Compromís, Papi Robles, assegura que va estar llevant fang en la zona del Parc Alcosa, a Alfafar.

El portaveu municipal de Vox i regidor de Parcs i Jardins, Ocupació i Formació, Juan Manuel Badenas, va optar, no obstant això, per una escapada amb la seua parella, la també regidora d’Agricultura i Emprenedoria Cecilia Herrero, també del partit d’extrema dreta, en una localitat de l’interior de Castelló, en concret Morella. Un dia abans, el divendres 8 de novembre, no va assistir per tercera vegada a una reunió amb Catalá per a informar l’oposició de la situació de les pedanies, de l’Albufera i de les mesures adoptades per a millorar la situació d’aquestes zones.

Segons han confirmat testimonis presencials a elDiario.es, tots dos es van allotjar en un cèntric hotel a què van arribar el dissabte 9 de novembre al migdia, i es van deixar veure pels seus carrers fins diumenge, quan van deixar l’allotjament en un moment crític en el qual milers de persones continuaven netejant les cases i els carrers. Este diari s'ha posat en contacte amb el grup municipal Vox per a recaptar les seues explicacions sense haver obtingut resposta.

Segons el portal de transparència de l’Ajuntament de València, Badenas té una retribució bruta anual com a portaveu de Vox de 91.288 euros i Herrero, de 82.976 euros. Tots dos han sigut denunciats per la Fiscalia de València per presumptes delictes d’odi.

Com va informar aquest diari, el grup municipal de Vox en l’Ajuntament de València, soci de Govern del PP, no ha participat en cap de les reunions presencials amb els portaveus dels grups municipals que ha convocat l’alcaldessa de València, María José Catalá, per a donar compte de les mesures adoptades arran de la DANA que va arrasar els municipis limítrofs al barranc del Poio i va afectar greument les pedanies de la Torre, Castellar-l’Oliveral i el Forn d’Alcedo.

No hi va assistir Badenas com a portaveu ni en defecte d’això cap dels regidors del grup d’extrema dreta a les reunions del 31 d’octubre, del 4 de novembre, ni a l’última esdevinguda divendres 8 de novembre.