Borriana projecta un pàrquing d’autocaravanes en primera línia en la seua política del “desvetlament” turístic, que implica la urbanització del litoral

El govern de PP i Vox que des de fa un any dirigeix l’Ajuntament de Borriana vol fer una aposta forta pel turisme. El mateix alcalde Jorge Monferrer (PP) afirmava: “Aquest equip de Govern ha iniciat el compte arrere per a despertar la indústria turística d’un gegant adormit. Borriana ho té tot per a despertar i posar en valor les nostres platges privilegiades”. I ho vol fer en diferents àmbits. L’últim és el de les autocaravanes, caracteritzat per ser un turisme low cost.

El consistori de la Plana Baixa ha aconseguit l’autorització de la Generalitat Valenciana per a la construcció d’un pàrquing de 2.600 metres quadrats per a autocaravanes situat en primera línia davant la mar. El projecte bàsic va començar a preparar-se el mes de desembre passat amb la finalitat de crear una zona per a acollir fins a 26 autocaravanes “i incrementar les pernoctacions turístiques a la ciutat i dinamitzar així l’economia local apostant clarament pel turisme nacional i internacional”, afirmen des de l’Ajuntament.

La parcel·la necessitava l’autorització escaient de Costes a la Generalitat Valenciana, ja que la parcel·la està en zona de servitud maritimoterrestre. Aquest espai situat a la Serratella estarà dotat de serveis de sanejament per a evacuar aigües grises i fecals, aigua potable de la xarxa municipal, sistema automàtic de control d’accés, tanca de tot el perímetre i una zona enjardinada. A més, es concep com a “autosuficient financerament” amb els abonaments, que hauran d’efectuar les persones que vulguen aparcar-hi.

“Aquest projecte no sols dotarà de més capacitat turística la ciutat, sinó que solucionarà la problemàtica de tindre caravanes aparcades en la zona marítima sense un lloc habilitat, amb seguretat i amb totes les comoditats per als seus usuaris”, ha explicat el regidor d’Urbanisme, Juan Canós.

Este espai, s’uneix a altres projectes, com el de l’Arenal o Sant Gregori. En el cas de l’Arenal, el projecte que s’impulsa suposarà la urbanització per al turisme dels 240.000 metres quadrats de litoral de la zona de l’Arenal i frena la renaturalització prevista. Quant a Sant Gregori, es tracta d’un PAI (programa d’actuació integrada) amb un camp de golf de 2,5 milions de metres quadrats, també en primera línia marítima, que el govern de Borriana també vol rellançar després d’un intent inicial fallit que es va abandonar el 2016.