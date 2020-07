Caixa Ontinyent recupera el seu Mont de Pietat: inclusió financera ràpida a compte de joies familiars

Tres anys després d’apuntar que estudiava recuperar aquesta modalitat financera, Caixa Ontinyent, en plena incertesa econòmica per les conseqüències inesperades de la pandèmia sanitària del COVID-19, anuncia que recupera el seu Mont de Pietat, que ha tingut inactiu des del 1964.

L’entitat financera explica que es tracta d’una activitat amb caràcter social, impulsada per la Fundació Caixa Ontinyent, i que té per finalitat oferir microcrèdits amb la garantia d’una joia o un altre objecte de naturalesa similar.

El president de Caixa Ontinyent, Antonio Carbonell, afirma que l’entitat vol amb el Mont de Pietat “recuperar una part de la nostra essència per posar-la al servei de la nostra gent amb un aire totalment renovat, actual, modern i nou”. Apunta així que és “una aposta pels microcrèdits com a fórmula d’ajuda a la inclusió social i al finançament de les activitats més quotidianes i diverses”.

El Mont de Pietat havia nascut amb Caixa Ontinyent el 1884, i va acompanyar la seua activitat fins al 1964, quan aquest tipus de serveis van caure en desús. No obstant això, Caixa Ontinyent sempre ha mantingut la referència al Mont de Pietat en la seua raó social, i ara recupera la seua activitat, en un moment en què la societat torna a demanar els seus serveis i que suposarà, a més, una contribució a la inclusió financera.

Mont de Pietat Caixa Ontinyent tindrà una oficina situada a Ontinyent –al carrer de Pius XII, 16– a la qual es podrà anar amb cita prèvia telefonant al 96.291.91.17. També podrà sol·licitar-se informació a través de l’adreça electrònica fundacio@fundaciocaixaontinyent.es. Aquest fet constitueix tot un privilegi per a la capital de la Vall d’Albaida, ja que només subsisteixen oficines de Mont de Pietat en algunes capitals de província.

Concessió de microcrèdits

La concessió de microcrèdits pel Mont de Pietat es du a terme a través d’un procediment molt senzill: el client porta una joia a aquest departament de Caixa Ontinyent, un perit taxa la joia i en determina el valor de mercat, el Mont de Pietat ofereix un crèdit per import fins al 75% d’aquest valor, se signa el contracte i el client rep el crèdit en l’acte, i deixa la joia com a penyora. La joia pot recuperar-se en qualsevol moment de la vigència de l’operació, normalment 1 any i renovable fins a 3 anys. Els interessos i les despeses de la taxació, que van a càrrec del client, s’abonen al venciment o la cancel·lació de l’operació.

Aquesta modalitat agilita el préstec, perquè no necessita ni avals, ni estudis de solvència, ni garanties addicionals, ni justificació de destinació. El procés del préstec sol ser ràpid. Al final, si la joia no es recupera, se subhasta, prèvia comunicació a l’amo.