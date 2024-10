Camps reapareix en Catalunya Ràdio i acusa la Fiscalia Anticorrupció de ‘lawfare’ contra ell

L’expresident de la Generalitat, Francisco Camps, ha reaparegut en una entrevista en el programa El matí de Catalunya Ràdio en què ha acusat la Fiscalia Anticorrupció de fer lawfare contra ell arran d’anunciar que recorrerà l’absolució davant el Tribunal Suprem.

Sobre aquest recurs, l’excap del Consell no ha escatimat desqualificacions en assegurar que “no té cap sentit, és una immoralitat, no és moral, no és honest, no és honorable i no és professional”, i, preguntat si ha sigut víctima de lawfare contra ell, assegura que “dels jutges i dels magistrats no, de la Fiscalia Anticorrupció sí, jo he sigut perseguit totalment i absolutament per la Fiscalia Anticorrupció”.

Preguntat per les investigacions judicials pel que fa al president del Govern, Pedro Sánchez, Camps ha afirmat que, “si un tinguera l’embolic que té Sánchez, ha de dimitir”. Però en ser preguntat pel paral·lelisme sobre la situació que va passar l’exmandatari del PP, afirma que “jo vaig dimitir i em vaig asseure en el banc dels acusats”.

Després d’inquirir-li l’entrevistador sobre la seua responsabilitat en un moment en què finalment ha abocat uns quants membres del seu govern i de la direcció del seu partit condemnats, ha afirmat que “s’ha imposat el relat del finançament irregular, però aquest delicte no existia llavors”. Repreguntat per les sentències que han condemnat el PP per delicte electoral i falsedat documental, ha conclòs que es tracta d’una “qüestió tecnicojurídica”.

Sobre el seu futur en política, afirma que manté la “vocació”, però reconeix que no ha mantingut converses sobre això amb els actuals dirigents del PP, tot i que assegura que “tinc tot el temps del món, estic segur que arribarà l’oportunitat”.