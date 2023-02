Camps s’enfronta a la declaració clau en el judici de Gürtel: el seu antic “amiguito del alma” que va pactar amb Anticorrupció

Dilluns es reprén el judici de la peça separada 5 del cas Gürtel en l’Audiència Nacional (AN) amb la declaració estel·lar d’Álvaro Pérez El Bigotes, l’antic responsable de la trama a València que ha arribat a un pacte de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció.

L’última peça de Gürtel jutja les adjudicacions, per 1,8 milions d’euros, de l’estand de la fira Fitur i de contractes menors a la trama per part de l’executiu valencià que presidia Camps. El Bigotes ja va confessar en un escrit remés a l’AN els presumptes tripijocs de Camps amb Orange Market, filial de Francisco Correa a València, a més de la seua relació d’amistat.

“Encara que després de tot, Paco Camps renegue de mi i del que em va ajudar, em va protegir i em va cuidar. Així com jo també ho vaig fer amb ell”, afirma Álvaro Pérez en l’escrit. El Bigotes, després d’un total de sis anys a la presó, ha passat de ser l’“amiguito del alma”, segons la famosa expressió captada en les escoltes policials, a transformar-se en el principal testimoniatge que apuntala l’acusació d’Anticorrupció contra Camps.

Les primeres declaracions en el judici van deixar clar que Álvaro Pérez era l’enllaç de la trama amb l’Administració autonòmica del PP, convertint el seu testimoniatge en una de les claus més rellevants del procés. El ministeri públic sol·licita per a Camps dos anys i sis mesos de presó, a més d’inhabilitació per a càrrec públic durant una dècada, pels presumptes delictes de prevaricació i frau a l’Administració pública.

Francisco Correa va confirmar que, quan Álvaro Pérez va aterrar el 2004 a València, només coneixia Francisco Camps i que el president de la Generalitat Valenciana llavors li va anar presentant dirigents i alts càrrecs del seu Govern. Correa va definir la seua antiga xarxa d’empreses com “un braç del PP”, però va reconéixer que després de la seua ruptura amb la seu nacional del carrer de Génova, la trama va desplaçar el seu objectiu a València amb El Bigotes com a enviat especial.

L’objectiu de traslladar Álvaro Pérez a la capital del Túria era introduir-se en el mercat de les adjudicacions públiques mentre, en paral·lel, Orange Market s’encarregava dels actes electorals del PP valencià.

Francisco Correa també va confirmar la bona relació de la xarxa corrupta amb càrrecs com Ricardo Costa, llavors secretari general del PP valencià, Pedro García, president de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) o l’exdiputat David Serra, entre altres.

Per part seua, Pablo Crespo va declarar que “hi havia química amb Francisco Camps”. Tots dos responsables de la xarxa Gürtel van assenyalar Álvaro Pérez com el testimoniatge clau per a respondre a les preguntes de la Fiscalia Anticorrupció. El Bigotes passa així d’antic “amiguito del alma” de Francisco Camps a convertir-se en el principal obstacle de la seua defensa.