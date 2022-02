El canal d’accés ferroviari que permetrà cosir els barris del sud de València amb corredor verd es licitarà al juny

Una de les obres més transcendentals per a tancar una ferida històrica en forma de mur que separa els barris del sud de València està a pocs mesos d’arrancar.

Fonts de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) han informat elDiario.es que el projecte constructiu del canal d’accés ferroviari a València que implica el soterrament de les vies des del bulevard sud fins a l’estació Joaquim Sorolla “està en fase final de redacció”.

Una vegada concloga la redacció del projecte, “es duran a terme els tràmits necessaris per a la licitació, que s’estima que podria produir-se a mitjan enguany, si no es produeixen imprevistos”, segons han afirmat les mateixes fonts.

La previsió inicial anunciada el mes de juliol passat era licitar al llarg d’aquest primer trimestre i adjudicar les obres a final d’any, per la qual cosa, tenint en compte que finalment la licitació es retardarà uns mesos, la cosa més normal és que l’adjudicació es produïsca a principis del 2023.

Aquesta actuació suposa un avanç molt important en el nuc central del Corredor Mediterrani i, a més, permetrà alliberar 250.000 metres quadrats de superfície ocupada actualment per les vies.

En l’espai alliberat s’habilitarà el corredor verd García Lorca, que disposarà de 49.000 metres quadrats de superfície enjardinada i un quilòmetre de longitud. La reurbanització de l’entorn preveu un espai totalment naturalitzat, sense recorreguts longitudinals de vehicles, sinó accessos d’entrada i eixida als blocs d’edificis en bucle; voreres entre sis i dotze metres, i dos carrils bici bidireccionals de tres metres d’amplària, en tots dos laterals.

Quant a l’obra ferroviària, tindrà un cost de 437 milions d’euros a abonar entre el Govern (50%), la Generalitat Valenciana (25%) i l’Ajuntament de València (25) i inclouen l’ampliació de l’estació Joaquim Sorolla i la demolició del pont de Giorgeta. El termini d’execució és de 51 mesos, per la qual cosa podrien estar acabades al final del 2027.

Es tracta d’una actuació de gran complexitat tècnica que preveu el manteniment del trànsit ferroviari durant l’execució de les obres, cosa que requerirà diverses fases en l’execució.

La reurbanització del bulevard de García Lorca es desenvoluparà en paral·lel a l’execució d’aquestes fases i formarà part del corredor verd València Sud, que connectarà el centre de la ciutat, des del Parc Central, fins al nou districte innovador de Vara de Quart i el nou llit del riu Túria. El consistori convocarà un concurs d’idees per a aquesta infraestructura, amb la qual els barris del sud quedaran units en la gran transformació urbana del sud de la ciutat que quedava pendent des de fa més de 40 anys.

Estació subterrània i túnel passant

Vinculat al canal d’accés, estan en fase d’anàlisi les 500 al·legacions que ha rebut l’estudi informatiu del túnel passant i de la doble plataforma entre Castelló i València, que s’executarà al mateix temps que l’estació central subterrània.

Tant l’estació central com el túnel formen part del projecte Parc Central, i la seua execució permetrà completar la gran zona verda en superfície, un 40% de la qual ja s’ha executat en la part que dona a Russafa.

Finalment, l’estació subterrània que se situarà darrere de la del Nord, comptarà amb dos nivells. El segon nivell serà en què se situen els trens AVE i de llarga distància i, per tant, serà el que done accés al túnel passant. Els estudis informatius han de detallar el traçat pel qual finalment discorreran tant el túnel com la doble plataforma a Castelló.

Com va avançar elDiario.es, durant l’execució de les obres de l’estació central i del túnel passant el servei de Rodalia que actualment s’ofereix en l’estació del Nord es traslladarà a una estació provisional, ja que les obres inutilitzaran la cèntrica infraestructura.