La candidata actual a València va regularitzar 10 dies abans de les eleccions que va perdre el PP la universitat en línia que havia venut

La Universitat Internacional de València (VIU), creada pel Consell de Francisco Camps, va funcionar de manera irregular des de la seua creació per mancar de personalitat jurídica i, per tant, de la independència en la presa de decisions i en la gestió com qualsevol altra universitat. Com va informar elDiario.es, aquest paper l’exercia el patronat de la Fundació VIU, òrgan que es va crear per constituir-la, una situació que presenta molts dubtes legals, tal com remarquen diversos informes dels òrgans oficials de control de la Generalitat Valenciana, entre aquests un informe de l’Advocacia de la Generalitat de 2 d’octubre de 2013, és a dir, a setmanes escasses de la creació de la societat limitada per a la venda del 70% de les participacions a Planeta pilotada per la presidenta de la Fundació i consellera d’Educació llavors, María José Catalá, ara candidata a l’alcaldia de València.

“Tot i que han transcorregut uns quants anys des del seu reconeixement, la VIU està en una situació irregular, i ha de tindre, per imperi de la llei, personalitat jurídica pròpia i diferenciada de la Fundació VIU. Queda pendent la determinació –i la formalització– del tipus de persona jurídica concreta de la VIU”, diu el document esmentat, a què ha tingut accés elDiario.es.

A més, un altre informe jurídic sol·licitat pel rector llavors, ara candidat de Vox a l’alcaldia de València, Juan Manuel Badenas, el juliol del 2013, a l’advocat Alfredo García-Petit Barrachina, afirma que, a causa del motiu exposat pels advocats de la Generalitat, els acords presos per la Fundació poden ser “nuls de ple dret”.

Per a solucionar aquesta eventualitat que ja havia advertit l’Advocacia i la Intervenció General de manera periòdica, hi havia dues opcions. Dotar de personalitat jurídica la VIU mateixa i crear, per tant, una universitat pública i independent com és, per exemple, la Universitat de València, o privatitzar-la mitjançant la creació d’una societat limitada (SL) a què es traspassaren els seus actius.

Finalment Català, com a consellera d’Educació, va optar per aquesta via. No obstant això, una vegada creada l’empresa, calia regularitzar la seua situació mitjançant l’aprovació d’unes normes d’organització i funcionament que li donaren cobertura legal, cosa que no sols no es va fer en el moment de la venda, sinó que es va deixar fins a quasi dos anys després.

La regularització, de fet, es va aprovar a dies escassos de les eleccions autonòmiques en què el PP va perdre el poder el 2015, mitjançant un acord del Consell de 15 de maig publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el 18 de maig de 2015. Planeta, que havia comprat el 70% de la VIU, ho havia sol·licitat un any abans.

Segons el document signat per Catalá i pel president del Govern valencià llavors, Alberto Fabra, “mitjançant acord de l’11 d’octubre de 2013, el Consell va autoritzar la Fundació de la Comunitat Valenciana Universitat Internacional de València (FVIU) per a la constitució d’una societat limitada per a dotar de manera jurídica la personalitat pròpia de la Universitat Internacional Valenciana (VIU), així com perquè, una vegada constituïda com a societat limitada, procedira a la venda de les seues participacions en aquesta societat fins a un màxim del 70% d’aquestes”.

En data 14 de novembre de 2013 es va constituir la nova societat limitada unipersonal Universitat Internacional Valenciana-Valencian Intenational University, SL, que passa a ser la nova entitat titular de la Universitat Internacional Valenciana (VIU): “Aquest canvi de titularitat de la Universitat és el que motiva l’aprovació d’unes noves normes d’organització i funcionament d’aquesta”, diu la resolució.

La Universitat Internacional Valenciana-Valencian Internacional University SL, entitat titular de la Universitat Internacional Valenciana (VIU), ha sol·licitat “l’aprovació de les noves normes d’organització i funcionament de la universitat, a l’empara del que es disposa en l’article 6, apartats 2 i 5, de la Llei orgànica 6/2001, de 2 de desembre, d’universitats, aprovades per l’entitat titular de la Universitat amb data 26 de març de 2014”.

L’aprovació es va produir 10 dies abans de les eleccions del 26 de maig de 2015, en què el PP va perdre la majoria per a governar en la Generalitat Valenciana. Com ha anat informant aquest diari, Catalá va vendre el 70% de la VIU per quatre milions d’euros després d’haver-hi invertit el Consell des de la seua creació 34 milions d’euros, i el seu valor es va multiplicar al cap de pocs dies de seleccionar l’oferta del grup Planeta després d’aprovar l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (Aneca, pel nom en castellà) noves titulacions.

Tan sols dos anys després de deixar la conselleria, tal com marca la llei d’incompatibilitats, l’ara portaveu municipal del PP i candidata a l’alcaldia de València va començar a fer classes com a professora de la VIU sense que haja volgut dir públicament el seu sou, més enllà de remetre’s al que aquest mitjà va publicar sobre el que cobra un professor de la universitat amb les seues mateixes hores de docència, això és, 7.300 euros a l’any.

El Govern del Botànic renova les normes i amplia les funcions de la VIU

La resolució de les normes d’organització i funcionament aprovada per Catalá i Fabra tenia cinc anys de vigència, en concret, caducava el 5 de novembre de 2020.

Així doncs, per decret del Consell presidit per Ximo Puig i a proposta de la consellera d’Universitats llavors, Carolina Pascual, el 30 d’octubre de 2020 el Govern del Pacte del Botànic va aprovar unes noves normes d’organització i funcionament de la Universitat Internacional Valenciana (VIU) que, a més, donen cobertura legal a les diferents facultats en què s’estructura.

Amb les normes aprovades el 2015 es va estructurar en un centre docent únic. Per aquest motiu, segons la resolució, “mitjançant el Decret 190/2019, de 13 de setembre, del Consell, de creació de facultats en la Universitat Internacional Valenciana, es va reconéixer la creació de la Facultat de Ciències de l’Educació, de la Facultat de Ciències de la Salut, de la Facultat d’Arts, Humanitats i Comunicació, de la Facultat de Ciències Jurídiques i Socials i de l’Escola Superior d’Enginyeria, Ciència i Tecnologia”.

A partir d’aquest reconeixement, “del creixement experimentat de la Universitat i que han transcorregut més de tres anys des de l’aprovació de les normes d’organització i funcionament de la Universitat Internacional Valenciana el 2015, s’ha considerat necessari adaptar-les a la creació de les noves facultats i l’Escola Superior, per al bon acompliment de les seues funcions i incloure nous òrgans unipersonals i col·legiats, creant altres estructures, centres o facultats per al perfecte acompliment de les seues funcions”, recull el text publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.