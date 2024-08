Canviar la qualificació de la dependència paralitza les ajudes, suposa retards de fins a 10.000 euros en la prestació?

El PSPV ha instat el Consell de Mazón a derogar “de manera urgent” la mesura aprovada per la Direcció General de Dependència i Persones Majors, sota la direcció de la consellera Susana Camarero, que retira el dret a rebre el pagament dels endarreriments de les ajudes a la dependència a les persones en llista d’espera que, a conseqüència de l’agreujament de la seua situació, modifiquen la seua sol·licitud de prestació.

La coportaveu de Política Social del Grup Socialista en les Corts, Silvia Gómez, ha presentat una proposició no de llei (PNL) en què reclama a Camarero que rectifique “immediatament” i revoque la instrucció esmentada. Des de les files socialistes no es descarta portar davant els tribunals “una decisió irresponsable i que fins i tot podria considerar-se il·legal, ja que una instrucció no pot modificar el decret que regulava el pagament d’aquestes ajudes i que sí que reconeixia els endarreriments”. “La ciutadania valenciana té dret a saber quantes persones s’han vist afectades per aquesta retallada de les ajudes i el perjudici econòmic que se’ls ha causat, a més de tots els informes, jurídic, econòmic o tècnics, que han avalat la decisió”, ha dit Gómez.

La diputada castellonenca afirma que l’última decisió presa per la consellera Camarero “suposa una greu retallada de drets de les persones demandants de les ajudes a la dependència, que el que necessiten és un govern que els facilite la vida i no un, com el que tenim ara, que els la complica”, al mateix temps que recordava que, amb la nova norma que pretén aplicar el Consell, si la persona dependent o la seua família fan un canvi en la sol·licitud, perquè la seua situació ha canviat, “perden de manera immediata el dret a rebre les ajudes no percebudes des del moment de la sol·licitud inicial. De manera absolutament injusta, se’ls condemna a posar-los el comptador a zero”.

Silvia Gómez ha assenyalat que els canvis en la sol·licitud de la prestació són molt habituals, ja que, com va denunciar el sindicat UGT, amb una espera mitjana de 314 dies fins a l’aprovació de les ajudes, sovint es produeix un empitjorament de la situació dels sol·licitants que comporta la necessitat de més cures i, en conseqüència, la petició d’un servei o una prestació distints dels que es van fer en la sol·licitud inicial, per exemple, l’ingrés en una residència. “En posar-se el comptador a zero, els afectats poden arribar a perdre pels endarreriments no reconeguts més de 840 euros al mes en el cas d’una prestació vinculada al Servei d’Ajuda a domicili o 747 euros mensuals si és un Centre de Dia”.

Com que, en posar-se el comptador a zero, es perden com a mínim els sis primers mesos inicials, el cost econòmic per als afectats és uns 5.000 euros, que es converteixen en més de 10.000 euros si el retard supera un any, denuncien els socialistes.

La Generalitat nega qualsevol retallada en les prestacions

La directora general de Dependència i de les Persones Majors, Beatriz Simón, ha assegurat que la Vicepresidència i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge garanteix els drets i les ajudes a la dependència i ha negat qualsevol retallada de les prestacions a les persones beneficiàries i les seues famílies, i ha explicat que la instrucció de la Conselleria, emesa l’abril del 2024, relativa als canvis de preferències, es va fer amb l’objectiu de “proporcionar seguretat jurídica” als usuaris del sistema.

Sobre aquest aspecte, ha subratllat, “en cap cas les persones que estan en la llista d’espera perdran els seus drets a percebre els endarreriments en cas de canviar la sol·licitud inicial de la prestació”, tal com ha difós el PSPV i va denunciar en el seu moment UGT.

Per a aclarir aquesta situació, s’han mantingut reunions amb representants sindicals i de les entitats socials a qui ha traslladat que la conselleria emetrà un informe tècnic d’aquesta instrucció en què es garanteix que “els drets i les ajudes a la dependència es mantenen sense cap canvi”.

Sobre les denúncies llançades per l’oposició, la directora general ha lamentat que “incrementen la inquietud” i ha considerat que són afirmacions “totalment fora de lloc”, perquè es refereixen a una situació “ja resolta de manera immediata i en col·laboració amb els sindicats i els organismes, que han mostrat el seu suport des del primer moment”.

Simón, a més, ha recalcat que el que ha passat es deu “únicament una interpretació de la instrucció que ja ha quedat aclarida” i ha constatat que, “en cas de dubte, la norma s’aplicarà en sentit favorable per a la persona dependent, que mantindrà els drets adquirits”.

Rècord històric d’inversió en el sistema de dependència

La directora general ha recordat que les últimes xifres sobre la inversió en el sistema de dependència avalen “la gestió i l’ocupació i la preocupació d’aquest Consell amb els més desfavorits”.

Així doncs, ha recordat que la Vicepresidència i Conselleria de Serves Socials, Igualtat i Habitatge ha “batut el rècord històric” d’inversió en el sistema de dependència amb 680 milions d’euros el 2024, davant dels 567 milions amb què va tancar l’exercici 2023, segons les últimes dades del departament.

A més, el sistema d’atenció a la dependència aconsegueix també un màxim històric quant al nombre de persones ateses, que superen ja les 160.000, quasi 20.000 més que durant el 2023 en tota la Comunitat Valenciana.

A la inversió inicial de 520 milions d’euros prevista per al sistema de dependència el 2024, se suma una primera ampliació de crèdit de 25 milions d’euros feta pel Consell el mes de març i tres més fetes amb posterioritat de 45 milions cadascuna.

“Aquest increment de recursos econòmics ha sigut finançat exclusivament amb recursos propis de la Generalitat”, ha indicat Simón, al mateix temps que ha assenyalat que el Govern central “a penes aporta un 22% de la despesa necessària a la dependència valenciana, molt lluny de la seua obligació d’aportar el 50%”.