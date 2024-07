El Govern de Carlos Mazón ordena una “tisorada encoberta” a les ajudes a la dependència

El Govern valencià presidit pel popular Carlos Mazón ha ordenat una “tisorada encoberta de milers d’euros” a les ajudes a la dependència, segons denuncia UGT. El sindicat ha revelat una instrucció, firmada el 19 d’abril passat per la directora general de Dependència i de les Persones Majors, Beatriz Simón, que modifica la manera d’aplicar la normativa per a fixar la data d’efectes de les prestacions econòmiques de dependència.

L’ordre, segons la Federació de Serveis Públics d’UGT del País Valencià, implica una reinterpretació de la normativa per la qual es regula el sistema d’atenció a la dependència, de tal manera que la ciutadania que està en llista d’espera per a aquestes ajudes veu retallat sensiblement el seu dret a percebre els endarreriments en cas d’haver de fer un canvi en la sol·licitud inicial de la prestació.

El sindicat recorda que són habituals les modificacions de les sol·licituds inicials de la prestació a la dependència durant el temps d’espera (amb una mitjana de 314 dies, segons les dades de l’Imserso) a causa de l’empitjorament de la situació dels sol·licitants, en situacions com ara malalties degeneratives o caigudes, que provoquen la pèrdua de capacitats i, per tant, la necessitat de més cures. En aquests casos, abunda UGT, se sol·licita un servei o prestació diferent del que s’havia demanat en la sol·licitud inicial de dependència (l’ingrés en una residència, per exemple). El dret a cobrar les ajudes començava al cap de sis mesos d’haver presentat la sol·licitud inicial.

No obstant això, tal com denuncia el sindicat, la Conselleria de Serveis Socials, que dirigeix la popular Susana Camarero, “ha canviat les regles de joc a mitjan partit, en perjudici de les persones dependents i de les seues famílies”.

La instrucció modifica la manera d’aplicar la normativa per a fixar la data d’efectes de les prestacions econòmiques de dependència i estableix que, si la persona dependent sol·licita un canvi de preferència per un altre servei o prestació, la data d’efectes serà al cap de sis mesos d’haver presentat l’última preferència, i perdrà automàticament els endarreriments pel període anterior, que poden ser de més d’un any. És a dir, amb l’aplicació d’aquesta instrucció, el comptador es posa a zero i es perden les ajudes del temps que s’està esperant.

Segons estimacions d’UGT Serveis Públics, poden arribar a perdre’s més de 840 euros al mes en el cas d’una prestació vinculada al Servei d’Ajuda a domicili, o 747 euros al mes si és un Centre de Dia. Atés que, com a mínim, es perden sis mesos, en aquests casos es perden uns 5.000 euros, que es converteixen en més de 10.000 euros si el retard supera un any.

El sindicat també adverteix que la modificació “afecta sobretot les dones”. La Conselleria de Serveis Socials, segons UGT, “no reconeix l’atenció que les persones dependents rebien a sa casa abans que arribe l’ajuda a la dependència, cosa que afecta especialment les dones” que representen la major part de les cuidadores (el 89%).

Abans d’aquesta instrucció, quan s’aprovava el programa individual d’atenció (PIA), el departament autonòmic reconeixia, almenys, els endarreriments corresponents a la prestació per persona cuidadora en l’entorn familiar, ja que s’entenia que, si encara no s’havia reconegut cap servei o prestació, durant aquest temps la persona dependent havia sigut cuidada per algú.

UGT denuncia la retallada “per la porta de darrere”

UGT insisteix que és molt habitual que empitjore la situació de la persona dependent i se sol·licite un altre servei o prestació, que tarda molt a arribar, i alerta que el canvi normatiu suposa una “retallada en ajudes i drets”. El sindicat al·ludeix a un exemple “molt habitual” en el sistema de dependència: inicialment se sol·licita la prestació per cuidador no professional i, un temps després, una residència davant l’agreujament de la persona dependent. Durant tot aquest temps d’espera, la persona dependent ha estat atesa en el seu domicili, generalment per una dona. En el cas de cures en l’entorn familiar, es cobren 455 euros al mes per al grau III de dependència, amb la qual cosa les famílies perden 2.730 euros pels sis mesos que, com a mínim, suposa posar el comptador a zero i que, en molts casos, supera els 5.500 euros quan arriba a un any d’espera.

Toni Femenía, delegat sindical d’UGT-Serveis Públics, considera que la consellera Susana Camarero ha retallat “d’una plomada” els drets de les persones dependents “per la porta de darrere, amb una instrucció que ni tan sols ha publicat”.

“Han canviat les regles del joc a mitjan partit, la qual cosa ha provocat que les famílies hagen pres decisions sobre la base d’una informació que ara és incorrecta”, afirma Femenía.

“La Instrucció de la conselleria provoca una pèrdua d’ajudes i ha sembrat la desconfiança entre els professionals i les famílies amb persones dependents, debilitant el sistema d’atenció a la dependència. Ajudar les famílies amb persones dependents ja no és una prioritat per a l’executiu valencià”, conclou.

La Conselleria de Serveis Socials no ha contestat les preguntes d’elDiario.es.