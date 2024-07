La UGT denuncia que el Govern valencià maquilla la llista d’espera de dependència i oculta un embós de 9.000 sol·licituds

La Federació de Serveis Públics d’UGT del País Valencià denuncia que la Conselleria de Serveis Socials acumula ja un total de 9.000 sol·licituds de dependència sense tramitar, per la qual cosa la llista d’espera de les prestacions de dependència no s’ajusta a la realitat i estan maquillades.

L’organització sindical ja va denunciar el mes de març passat que des de gener la Conselleria bloqueja la validació de sol·licituds noves. Solament tramita les sol·licituds de menors d’edat i les sol·licituds de revisió del grau de dependència o les prestacions ja reconegudes, però no les sol·licituds inicials de les persones majors, que queden paralitzades en uns llimbs administratius fins al termini màxim legal, pendents que se’ls valore el grau de dependència.

Les estadístiques que ofereix la Conselleria de Servicis Socials sobre les sol·licituds de dependència mostren que en els anys 2022 i 2023 es van presentar més de 40.000 sol·licituds noves cada any, però el 2024 només en figuren registrades 15.000. Això suposa unes 10.000 sol·licituds menys a l’any. Tanmateix, la UGT sosté que les dades que ofereix la Conselleria oculten la realitat: es presenten més sol·licituds, però la conselleria les paralitza, a raó de mil sol·licituds cada mes.

Segons les dades que ofereix la Conselleria, de gener a juliol de 2023 es van gravar 27.832 sol·licituds noves, i en el mateix període del 2024 se’n van gravar 17.344 de noves: és a dir, 10.488 sol·licituds menys. Aquesta diferència només s’explica pel maquillatge de les dades i per la paralització de la major part de les noves sol·licituds per a evitar que cresca la llista d’espera, que actualment està en 15.213 persones pendents de rebre la prestació.

Segons la UGT, el reconeixement de les prestacions de dependència constitueix un llarg procés que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud, habitualment als ajuntaments, els serveis d’atenció a la dependència dels quals envien la documentació a la Conselleria de Serveis Socials. En el cas que estiga completa la documentació, la Conselleria valida aquesta sol·licitud i la incorpora a la llista d’espera de sol·licituds pendents de valoració. Les dades d’aquesta llista d’espera són les que es fan públiques i conformen les estadístiques oficials sobre dependència.

No obstant això, la Conselleria de Serveis Socials deixa en el calaix unes 30 sol·licituds al dia per la via de no validar-les, per la qual cosa els ajuntaments no poden enviar el personal valorador al domicili de la persona sol·licitant per a determinar així el seu grau de dependència, un pas indispensable per a reconéixer les prestacions a què cada persona dependent té dret.

Fa un mes la Conselleria, arran de la denúncia pública d’aquest sindicat, va reconéixer l’existència d’unes 6.800 sol·licituds pendents de validar. Hui, la xifra de sol·licituds paralitzades ja supera les 9.000 i cada mes creix en quasi 1.000 sol·licituds “amagades”.

Segons la UGT, aquest bloqueig de la Conselleria provoca que a cada ajuntament o mancomunitat li conste un nombre de sol·licituds pendents de valoració que no és correcte. Figura com a pendent de valoració un nombre de sol·licitants molt més baix del real. Alguns ajuntaments creuen que quasi no tenen sol·licitants en la seua llista d’espera de valoració, quan la realitat és que estan sis mesos amb una llista d’espera que la Conselleria té paralitzada, amb la qual cosa no poden planificar la seua faena per a atendre una llista d’espera que desconeixen.

Per a Toni Femenía, delegat sindical d’UGT-Serveis Públics, la Conselleria “l’objectiu de la Conselleria [de Serveis Socials] és no gastar més diners en prestacions de la dependència, per això paralitza la tramitació de les sol·licituds noves. Això no passa a Navarra o a Castella i Lleó. El Govern valencià ens tracta com a espanyols de tercera, negant a les famílies amb persones dependents les prestacions a què tenen dret”.