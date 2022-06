El caos dels fems al Baix Segura: una planta de reciclatge parada un any, malgrat el col·lapse en els accessos als abocadors

El Baix Segura, epicentre del cas Brugal i una de les zones de la Comunitat Valenciana amb índexs de reciclatge més baixos pel que fa a paper i cartó i envasos, torna a estar en el centre de polèmica per la gestió dels seus residus des del Consorci que presideix l’alcaldessa del PP de Bigastre, Teresa Belmonte.

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, va advertir dilluns l’ens que li retirarà les competències en la gestió “si manté l’actual deixadesa deliberada a no facilitar la recollida separada dels municipis i el tractament dels residus en planta de tractament final”.

La consellera es va referir a la “passivitat” del Consorci Vega Baixa i va reclamar l’obertura de la planta de transferència de Dolores, una inversió de la Conselleria d’Agricultura de 2,6 milions d’euros, “que augmentaria la capacitat i la flexibilitat del sistema al Baix Segura” i que ja està més d’un any clausurada.

Segons van informar fonts d’Emergència Climàtica, actualment els municipis del Baix Segura recullen els residus en els camions recol·lectors i els porten directament als centres de tractament de diverses localitats de l’entorn, com Elx, Alacant, Xixona o Villena, els accessos de les quals es veuen col·lapsats pel tràfec de camions.

“La planta de transferència de Dolores permetria augmentar el reciclatge en origen mitjançant la implantació de més contenidors pel fet de tindre una instal·lació específica molt més pròxima i preparada, des de la qual en grans tràilers amb 24 tones de capacitat ja es traslladarien els residus separats a les diverses plantes de tractament, reduint quatre vegades els viatges actuals i, per tant, les emissions”, van explicar des de la conselleria.

Una situació que incompleix l’article 38 de la llei valenciana de residus que obliga a modernitzar la gestió de residus i que a més ve agreujada per l’absència d’ecoparcs, més enllà dels mòbils.

Davant aquesta situació, els alcaldes d’Algorfa, Benferri, Catral, Daia Nova, Daia Vella, Dolores, Guardamar del Segura, Xacarella, Los Montesinos, Oriola, Rafal, Rojals, Sant Fulgenci, Sant Isidre i Sant Miquel de les Salines, tots del PSPV, excepte el de Daia Vella, de Compromís, i el de Catral, que és independent, han registrat una moció de censura capitanejada per l’alcalde de Dolores, el socialista Joaquín Hernández, contra la presidenta popular del Consorci, Teresa Belmonte, del PP. Consultada per aquest diari sobre la situació creada, Belmonte va preferir no fer declaracions fins a conéixer amb detall el text de la moció.

Segons el document presentat per la seu electrònica, la petició de cessament es fonamenta en “la inacció i la deixadesa de l’actual presidenta que podrien portar al col·lapse en la gestió dels municipis del Baix Segura i tensar el sistema en altres àrees de la província, i que ha portat la consellera a amenaçar de retirar les competències al Consorci si s’hi manté aquesta deixadesa”.

Afig el text que “el consorci de residus, en els últims tres anys, no ha executat cap obra de reforma, millora o nova construcció de cap ecoparc en l’àrea de gestió, i ha abocat el Consorci i les seues entitats locals a l’incompliment de les previsions de la llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, per exemple, en l’article 25.2 a, amb relació a la recollida separada de bioresidus a partir del 30 de juny de 2022 en els municipis de més de 5.000 habitants, pel fet de no disposar, el Consorci, a data de hui, ni tan sols d’instal·lació consorciada per a una descàrrega separativa de bioresidus”.

Així mateix, “no ha aprovat cap projecte de gestió de residus domèstics, en els termes previstos en l’article 38 del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, Decret 55/2019, de 5 d’abril, del Consell, i estan en vigor, únicament, els projectes de gestió aprovats amb anterioritat al 2016. Entre aquests, el projecte de gestió d’iniciativa pública de l’estació de transferència de Dolores i el projecte de gestió d’ecoparcs (BOP Alacant 10/05/2019)”.

L’actual distribució dels residus en les diferents plantes de la província d’Alacant, “associat a la no tramitació de la taxa consorciada, juntament amb una visió curtterminista de l’actual presidència del Consorci, limita les oportunitats de millora en la gestió dels residus de tots els municipis del Baix Segura”.

A més, “la posada en marxa de la planta de transferència de Dolores possibilitaria la implantació de la línia de recollida orgànica separada, cosa que s’ha demostrat que disminueix el cost en la gestió dels residus i evitaria els nombrosos trasllats diaris de camions de fem del Baix Segura per tota la província per a transportar els residus, disminuint els temps de transport, i per tant augmentant els temps de recollida de residu, per la qual cosa la recollida de residus del Baix Segura seria més eficient, i s’abaratirien els costos de la recollida”.

Segons dades de la conselleria, la taxa de reciclatge d’envasos al Baix Segura és de 9,26 quilos per habitant a l’any, mentre que la mitjana autonòmica ascendeix a 14,5 quilos. Quant al paper i el cartó, la mitjana al Baix Segura és de 9,89 quilos, mentre que a la Comunitat Valenciana és de 16 quilos per habitant a l’any.