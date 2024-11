Carlos Mazón va obrir la porta de la província d’Alacant a l’empresa en què treballava el seu actual cap de gabinet

El contracte d’emergència adjudicat a dit a l’empresa en què va treballar l’actual cap de gabinet del president de la Generalitat Valenciana no és l’únic que ha rebut la mercantil d’una institució presidida per Carlos Mazón. Va ser precisament Mazón qui, des de la presidència de la Diputació d’Alacant, va obrir les portes de la província a l’empresa STV Gestión SL, domiciliada a Múrcia.

Ho va fer el 2021, amb una adjudicació de 413.223 euros a una unió temporal d’empreses formada per STV Gestión SL i Foresma SA. José Manuel Cuenca, actual cap de gabinet de Mazón i secretari autonòmic en Presidència, va ser responsable del Departament de Comunicació i Relacions Institucionals de STV Gestión SL entre novembre dl 2017 i gener del 2023. Després es va incorporar breument com a assessor al grup parlamentari del PP en les Corts Valencianes i, després de la victòria de Mazón en les eleccions autonòmiques del 2023 i el pacte inicial amb Vox, Cuenca va ser nomenat secretari autonòmic del Gabinet del President i de Comunicació. Es tracta d’un dels tres homes forts del ‘politburó’ de Mazón en el Palau de la Generalitat.

Carlos Mazón va adjudicar a la firma en què treballava el seu actual alt càrrec el servei de manteniment de jardins i parcs de la província d’Alacant. La licitació es va impulsar des de la presidència de la Diputació d’Alacant i va anar a parar a l’UTE formada per STV Gestión SL i Foresma SA, malgrat haver quedat la segona classificada entre les ofertes presentades.

La mesa de contractació va excloure l’altra UTE competidora amb STV Gestión SL i Foresma SA per haver incomplit el requisit d’aptitud per a contractar relatiu a l’acreditació de les condicions addicionals de solvència establit en la Llei de contractes del sector públic. A més, l’UTE formada per l’empresa en què treballava José Manuel Cuenca va millorar la seua oferta contractual amb un percentatge a la baixa del 7,77 per cent en els preus unitaris.

Una empresa amb vincles amb el PP de Múrcia

STV Gestión SL, creada el 1993, té el domicili social a Torre-Pacheco (Múrcia). Entre el seu accionariat, segons les dades consultades per elDdiario.es en el Registre Mercantil, figuren nou empreses: set de Múrcia, una d’Oriola (el Baix Segura) i una altra de Madrid. Entre aquestes, la societat Bueno Martínez Patrimonio SL deté el 12,47 per cent de l’accionariat de STV Gestión SL. Al capdavant d’aquesta firma, creada el 2020, figuren Cristina Encarnación Martínez (administradora única) i José Bueno Galán (apoderat), filla i gendre de Santiago Martínez Esparza, empresari i expresident del PP de San Javier, segons el diari La Verdad.

D’altra banda, l’UTE adjudicatària del servei de manteniment de jardins i parcs de la província d’Alacant, a més de STV Gestión SL, també incloïa Foresma SA, una empresa propietat de Naves y Locales SL. En aquesta última firma figura com a accionista (amb una participació del 7 per cent) Hermisan SA, propietat, entre altres, de l’empresari Luis Miñano San Valero, que exerceix també com a administrador solidari.

Es tracta de l’expresident executiu d’Inaer (entre el 2005 i el 2012), una coneguda empresa d’helicòpters domiciliada a Mutxamel (Alacant) que figura processada com a responsable civil en la causa del càrtel del foc, jutjada fa poc en l’Audiència Nacional, amb l’exconseller del PP Serafín Castellano com a principal acusat. Luis Miñano San Valero, ja desvinculat d’Inaer (actualment és president executiu d’un grup cellerer) no va ser investigat en la causa.

No obstant això, la Fiscalia Anticorrupció demanava per a la seua antiga empresa inhabilitació durant 15 anys per a obtindre subvencions i ajudes públiques, per a contractar amb el sector públic i per a gaudir de beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social. Després d’un pacte de conformitat amb Anticorrupció (a què també es va acollir l’exconseller Serafín Castellano, que va veure rebaixada notablement la pena de presó que se li demanava a canvi de confessar els fets), la causa està pendent de sentència.

Els contractes de l’Ajuntament d’Alacant

Més enllà de l’adjudicació de la Diputació, STV Gestión SL també s’encarrega a la ciutat d’Alacant de la neteja de 63 col·legis i de 300 dependències municipals. L’Ajuntament d’Alacant, governat pel popular Luis Barcala, va adjudicar per un període de quatre anys el servei, per un valor de 39,7 milions d’euros, segons va informar el regidor d’Infraestructures, José Ramón González.

STV Gestión SL també va aconseguir el servei de manteniment i conservació de zones verdes de la ciutat d’Alacant. L’adjudicació va acabar en els tribunals a causa de la batalla contenciosa que va iniciar Geamur, la concessionària que detenia la concessió fins al 2021.

Aquesta última firma va ser exclosa del procés de licitació a causa d’un informe tècnic que va detectar una pretesa baixa anormalment desproporcionada no justificada en la seua oferta. No obstant això, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va dictaminar a favor de Geamur, encara que el consistori que dirigeix Luis Barcala ja havia adjudicat prèviament el servei a STV Gestión SL. Per a les arques municipals, la factura global de la indemnització a l’empresa ascendiria a quasi 1,7 milions d’euros, segons Alicante Plaza.

A més, STV Gestión SL ha sigut seleccionada fa poc per un altre ajuntament governat pel PP –Mutxamel– per a assumir el servei de recollida de residus i neteja viària per un termini d’una dècada. El contracte té un valor global de 26,6 milions d’euros, el “més important que té l’ajuntament”, segons va dir Vicente Gomis, regidor d’Urbanisme de Mutxamel, el 14 de novembre passat.