Carlos Mazón s’aplica una pujada de sou, a pesar que en l’oposició exigia a Ximo Puig que se’l congelara

Durant la legislatura anterior, Carlos Mazón demanava des de l’oposició reiteradament que el president socialista llavors, Ximo Puig, es congelara el sou. Mazón, llavors president de la Diputació d’Alacant, cobrava 10.000 euros més que Puig, concretament 95.521 euros sumant el seu sou base i les retribucions per assistència a organismes públics. Malgrat això, Carlos Mazón s’ha apujat el sou en ocasió de l’increment general de retribucions del personal empleat públic per al 2024.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat dimecres el decret de la Presidència que modifica la llei de pressupostos de l’exercici 2024, els primers comptes de l’executiu aprovades pel PP i Vox, per a aplicar un increment global del 2% en les retribucions del personal al servei de l’Administració autonòmica. El decret també modifica l’article que regula les retribucions del president, de la vicepresidenta i dels consellers, a més del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat. El decret, d’altra banda, també aplica l’increment del 2% a les retribucions del personal eventual.

Així doncs, el sou i els complements de Mazón augmenten fins a 80.173,92 euros. El president valencià cobrava, des que va accedir al Palau de la Generalitat, 78.601,92 euros, a més d’una indemnització per residència d’11.004,24 euros, segons les dades que consten en el portal de transparència Gva Oberta. Després de la modificació pressupostària, i mantenint la mateixa indemnització per residència, Carlos Mazón obtindria un sou global de 91.398,31 euros. Es tracta d’una quantitat fixa, distribuïda en 12 mensualitats i sense dret a pagues extraordinàries.

Amb la modificació dels pressupostos, la vicepresidenta i els set consellers del Govern valencià passen a cobrar una retribució de 68.297 euros. El sou de Mazón encara se situa per davall dels 95.521 euros que cobrava al capdavant de la Diputació d’Alacant i molt per davall de les retribucions, corresponents al 2023, dels seus homòlegs de Catalunya (132.855 euros), el País Basc (111.636 euros) o Madrid (103.090 euros).

El decret, aprovat en la reunió del Consell celebrada el 2 d’agost passat a Ontinyent, explica que el disseny dels comptes autonòmics va estar condicionat pel fet que el Govern de Pedro Sánchez no haguera posat en marxa el procediment d’elaboració dels pressupostos generals de l’Estat per al 2024.

Per “raons de prudència financera”, la Generalitat Valenciana va optar per mantindre les retribucions del personal empleat públic en els mateixos termes i condicions que en l’exercici 2023. En el seu primer projecte de llei de pressupostos, Mazón es va aplicar una pujada de tot just el 0,5%.

“Una vegada conegut que el Govern de la nació ha renunciat a presentar el projecte de llei de pressupostos” i d’acord amb la pròrroga del decret de les mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i l’Orient Mitjà, que inclou un increment retributiu del personal al servei del sector públic per al 2024, “cal traslladar a l’àmbit autonòmic els criteris i les exigències establits per l’Estat quant a les polítiques de despesa de personal”, indica el preàmbul del text.

“Amb això”, afig, “es pretén assegurar l’actualització de les retribucions del personal al servei de la Generalitat, en els termes previstos en la legislació bàsica estatal”.

Aquest increment, segons va explicar la portaveu del Consell, Ruth Merino, és conseqüència de l'Acord marc per a una Administració del Segle XXI, signat a l'octubre de 2022 per l'Executiu central i els sindicats majoritaris en la funció pública, on figura el marc pluriennal d'increment retributiu per al personal al servei de les administracions públiques entre 2022 i 2024.