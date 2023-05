Carrils bici, canó per als vianants del metre, càmeres de Ciutat Vella: alguns dels projectes que el PP va prometre revisar

Els projectes de mobilitat i de recuperació de l’espai públic per al vianant en detriment del vehicle privat són un dels aspectes que més xocs han suscitat en els últims huit anys entre el Govern municipal liderat per Joan Ribó i Sandra Gómez, i l’oposició.

Encara que gran part de les actuacions s’han dut a terme seguint les directrius del Pla de Mobilitat Urbà Sostenible aprovat el 2013 per l’equip de Rita Barberá, la pròxima alcaldessa de València, María José Catalá, ha qüestionat al llarg del mandat i també en la campanya electoral algunes de les actuacions dutes a terme pel Govern municipal de Joan Ribó i Sandra Gómez, com la configuració del carrer de Colom i alguns projectes de conversió en zona de vianants, com el de la plaça de l’Ajuntament. En alguns casos, ja ha anunciat que hi haurà canvis o directament reversions.

Per exemple, pel que fa a carrils bici, sempre ha assenyalat com a insegurs per falta d’informes els de les avingudes del Regne de València i de la Constitució. En el cas del carrer de Colom, que estava en fase d’estudi per a remodelar-lo, Catalá s’ha manifestat a favor de redissenyar tota la seua planta viària, actualment amb dos carrils per a l’EMT, un per a vehicles privats, a més del carril bici, un altre dels quals podria repensar-se. Una de les opcions que s’han estudiat ha sigut el trasllat al carrer de Ciril Amorós.

També durant la campanya Catalá s’ha mostrat crítica amb les càmeres de control d’accés a l’Àrea de Prioritat Residencial (APR) de Ciutat Vella, i ha arribat a comprometre’s a apagar-les si guanyava les eleccions, com així ha sigut. També es va comprometre a eliminar el pagament de l’ORA de 14.00 a 16.00 i partir de les 20.00, una hora abans del que s’estableix actualment.

Quant a projectes de reurbanització, s’ha mostrat contrària a la reducció de carrils de circulació per al trànsit en favor de per als vianants als carrers de Xàtiva i Guillem de Castro, un projecte que incloïa l’eliminació del túnel que condueix al carrer d’Àngel Guimerà. També es revisaran projectes que estan en fase de redacció, com la remodelació de la plaça de l’Ajuntament de València i de l’avinguda de Pérez Galdós, en què els populars es van oposar a l’eliminació del túnel.

Una altra de les infraestructures que durant la campanya electoral es va comprometre a frenar la que serà nova alcaldessa de València, María José Catalá, és el túnel per als vianants que havia de connectar les estacions de la línia 10 de tramvia amb la de Xàtiva del metro. Les obres estan en la fase inicial i Catalá ja va comentar que la seua alternativa és prolongar la línia 10 pel barri antic per connectar-la amb el Mercat Central, l’estació del qual està ja construïda davall l’aparcament subterrani, i amb les Torres de Serrans i la parada de la línia 4 del Pont de Fusta, és a dir, el disseny original projectat en el seu moment pel PP.

Està per veure també què passarà amb la superilla de la Petxina, una obra d’urbanisme tàctic en què s’ha invertit quasi un milió d’euros que també va ser criticada per Catalá per l’eliminació de places d’aparcament. El que sembla segur és que aquest model no s’estendrà a altres barris tal com tenia previst l’equip de Govern progressista.