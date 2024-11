El cas de negligència política en una riuada del 2011 que va condemnar dos exalcaldes per homicidi imprudent

Dos exalcaldes i un exregidor de Seguretat van ser condemnats el 2011 per un delicte d’homicidi imprudent a conseqüència de la defunció d’un matrimoni britànic en una riuada que va afectar una zona inundable de Finestrat, una localitat de la comarca alacantina de la Marina Baixa, on hi havia instal·lat un mercat ambulant municipal. Es tracta de l’exalcalde socialista José Miguel Llorca, del seu successor del PP, Honorato Algado, i de l’exregidor popular de Seguretat Tomás Gaspar Sellés Llorca.

La Fiscalia Provincial d’Alacant demanava inicialment per a cadascun dels tres acusats una pena de quatre anys de presó per dos delictes d’homicidi per imprudència greu, un altre de lesions i un delicte de danys. No obstant això, els dos exalcaldes i l’exregidor van arribar a un pacte de conformitat amb el ministeri públic, que va rebaixar la petició de pena a sengles multes de 5.400 euros per dos delictes d’homicidi imprudent menys greu, en aplicació d’una reforma legal el 2015. El titular del Jutjat Penal número 1 de Benidorm va dictar la sentència in voce, que va condemnar de manera subsidiària l’Ajuntament de Finestrat i la companyia d’assegurances a pagar el deute pendent de 1.000 euros per responsabilitat civil.

Els fets es remunten al 21 d’octubre de 2011, quan un fort aiguat va descarregar sobre la Cala de Finestrat i va propiciar una riuada en el barranc que va arrossegar el centenar de parades del mercat ambulant municipal, els vehicles dels comerciants i tota la seua infraestructura. Un matrimoni britànic –Kenneth i Mary Hall– va morir després de ser arrossegats per la força de l’aigua. A més, dues persones més van resultar ferides.

José Miguel Llorca, alcalde socialista del municipi entre el 1983 i el 2007, va autoritzar el 1984 un mercat ambulant municipal enmig d’un llit de domini públic hidràulic de l’Estat sense l’autorització administrativa preceptiva de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX).

Sanció de la CHX

Una empresa explotava el mercat ambulant mitjançant una concessió administrativa fins al 2009, quan el consistori mateix, amb el popular Honorato Algado d’alcalde, va assumir la gestió del mercat ambulant, a pesar que, segons la Fiscalia, “continuava mancant de l’autorització corresponent i de saber el risc de riuada que hi havia en cas de pluja en el llit esmentat”.

Es tracta de l’alcalde del PP que, entre el 2007 i el 2015, va precedir Juan Francisco Pérez Llorca, actual primer edil de Finestrat i mà dreta de Carlos Mazón. Pérez Llorca és secretari general del PP valencià i portaveu popular en les Corts Valencianes.

Tots dos alcaldes van asfaltar i van pavimentar la rambla, impedint així la filtració de la pluja. El 2009, amb Honorato Algado d’alcalde, la CHX va iniciar un procediment sancionador contra l’Ajuntament de Finestrat per haver urbanitzat el barranc. El consistori va ser multat i obligat a restituir el barranc al seu estat original.