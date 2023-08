El PSPV denuncia que PP i Vox obliden a les famílies de Castelló víctimes de desnonaments mentre promouen un servei 'anti-okupa'

La portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Castelló, Patricia Puerta, ha lamentat que el ‘pacte de la vergonya’ signat per PP i Vox “no afronte de forma decidida els problemes d'accés a un habitatge digne”, per la qual cosa ha qualificat de “fum” el bloc destinat a ‘habitatge i ocupació’ de l'acord subscrit pels partits de la dreta i la ultradreta.

Puerta ha destacat que des de PP i Vox “han agafat com a mantra durant tots aquests mesos, amb una intoxicació i manipulació absoluta de la realitat, el tema de l'ocupació d'habitatges, que efectivament és una qüestió a tractar, però en absolut existeix la realitat que ens fan creure”. Les estadístiques oficials, com van recollir al juliol els mitjans de comunicació, parlen que les ocupacions només afecten 1 de cada 8.445 habitatges de particulars, “per la qual cosa, està bé estar al costat dels perjudicats, però creiem que és necessari informar amb veracitat sobre la problemàtica”.

Malgrat això, PP i Vox prioritzen en el seu acord de govern ‘crear un pla de lluita contra l'ocupació il·legal d'habitatges i d'un servei municipal ‘anti-okupa’, “però a penes avancen res el gran problema que té la societat actual, que és l'accés a l'habitatge”, assenyala Patricia Puerta. I és que, com recull l'article 47 de la Constitució Espanyola, declara tots els espanyols “tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat”, per la qual cosa, segons la portaveu socialista, “la qual cosa ens hauria de dir la senyora alcaldessa és què farà per a aconseguir-ho”.

Dels 90 punts del ‘pacte de la vergonya’ només quatre es refereixen a aquest aspecte “i tots són generalitats”. Així, en tres d'ells parlen de ‘augmentar el parc d'habitatges socials, promocionar els habitatges públics per a lloguer a menors de 25 anys i impulsar l'Oficina Municipal d'Habitatge’, “molta filosofia que hauran d'aclarir com executaran”. I sobre la proposta de ‘implementar un programa d'ajudes europees per a rehabilitació i manteniment d'habitatges’, Patricia Puerta li recorda a PP i Vox que “estava ja concedit durant el govern de progrés de l’Acord del Fadrell i només han d'executar-ho”.