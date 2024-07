Catalá adjudica un 23% menys d’inversions a València després de criticar en l’oposició la baixa execució de Ribó

“Aquesta incapacitat en la gestió que ha portat a una execució ridícula del pressupost ha fet que el govern de Ribó i el PSOE acumule cada vegada més diners en els comptes dels bancs”. Així es va pronunciar des de l’oposició l’ara alcaldessa de València, María José Catalá, en referència a les execucions pressupostàries, en aquest cas la corresponent a l’exercici 2022.

Segons sembla en les dades del primer semestre d’enguany, la seua gestió al capdavant de l’Ajuntament va pel camí de ser molt pitjor que la que criticava, tal com han denunciat des de Compromís i el PSPV. Només en matèria d’inversions, dels 337,7 milions pressupostats per a aquest exercici en obres i infraestructures (dos milions menys que el 2023), tan sols s’han adjudicat 147,6 milions, 45,2 milions menys que l’any passat amb els partits d’esquerres en l’executiu municipal, és a dir, un 23% menys.

El portaveu adjunt dels socialistes a València, Borja Sanjuán, ha advertit del “descens alarmant” en l’adjudicació de les inversions que es produeix durant el primer any a l’Ajuntament de María José Catalá. Sanjuán, a més, ha assenyalat que les xifres evidencien que el govern del PP i Vox “no sols executa moltes menys inversions per als barris de la nostra ciutat, sinó que, a més, gestionen pitjor”.

“Cada dada d’execució d’inversions del Govern de María José Catalá és pitjor que l’anterior. L’última dada ens diu que ja han deixat d’invertir, respecte de l’any passat, 45 milions d’euros. 45 milions d’euros de retallades d’inversions als carrers de València. No solament tenen una gestió pressupostària absolutament irresponsable, incomplint la regla de despesa com els diu l’interventor, sinó que cada vegada hi ha menys inversió pública en els nostres barris”, ha manifestat.

El regidor socialista ha posat l’accent que les inversions adjudicades a 30 de juny han passat dels 192,8 milions d’euros del 2023 a 147,6 milions durant el primer any al capdavant del govern de Catalá. Sanjuán, així mateix, ha destacat la “mala gestió” del govern del PP i Vox que han empitjorat ostensiblement l’execució d’inversions.

“Demostren que són uns gestors pèssims, a més d’irresponsables, perquè, des que han arribat a l’Ajuntament l’execució d’inversions, es ressent abruptament. La senyora Catalá va prometre que amb ella el percentatge d’execució d’inversions es dispararia i no solament això no ha passat sinó que, per contra, cau respecte del mateix període de l’any anterior. I això, malgrat tindre un pressupost d’inversions inferior al que gestionava l’anterior govern progressista. A nosaltres ens deien que demanàrem perdó per les xifres d’execució. Ara, amb unes dades molt pitjors, espere que Catalá faça el que llavors ens exigia”, ha continuat.

Sanjuán ha denunciat que aquesta “mala gestió” passa factura als proveïdors i els contractistes municipals, que han cobrat tres milions d’euros menys que en el mateix període de l’any anterior. I ha assenyalat que una de les circumstàncies que ha agreujat aquesta situació ha sigut l’estafa fiscal que va perpetrar Catalá al principi de la legislatura i que no sols ha desquadrat els pressupostos, sinó que ha forçat una sèrie de retallades ostensibles en les inversions.

“Els veïns i veïnes de València paguen la factura que María José Catalá haja volgut perdonar més de 70 milions d’euros en impostos a les persones que creuen que tot han de ser hotels de cinc estreles”, ha finalitzat el responsable socialista.

La regidora de Compromís a l’Ajuntament de València, Eva Coscollà, ha criticat el baix nivell d’execució del pressupost del govern de Catalá. Quant a les contractacions, es liciten 35 milions menys, “i la diferència encara és més gran si es comparen les xifres de les transferències per a fer inversions, en què el percentatge d’execució és la meitat de l’executat en el primer trimestre del 2023”, ha detallat Coscollà.

Per a la regidora de Compromís, “l’alcaldessa del PP està més dedicada a la seua projecció personal i partidista que a millorar la ciutat. Catalá ha abandonat els barris, hi deixa d’invertir, demostrant la seua incapacitat per a gestionar i mostrant la nul·la planificació del seu govern: no és capaç ni d’executar tots els projectes que ja estaven adjudicats pel govern de Joan Ribó. La realitat és que ha portat la ciutat a una situació de paràlisi”.